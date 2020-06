Paysage médiatique guinéen : Djoma média à la conquête du monde (Par Ibrahima Diallo)

Djoma Média. Retenez bien ce nom ! C’est une filiale du Groupe Djoma appartenant à Kabinet Sylla surnommé Bill Gates pour son génie entrepreneurial. Mme Fatoumata Diakité est l’administratrice et le journaliste de renom Kalil Oularé, le Directeur général de ce nouveau fleuron médiatique.



Il a été lancé il y a seulement quelques mois, mais voilà Djoma radio et télé évoluer en mastodonte dans le secteur de l’information. Ce n’est pas surprenant. « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ». Le bon sens de Bill Gates l’aide constamment à choisir ses collaborateurs comme ses partenaires parmi les plus dévoués et les plus compétents dans leurs domaines d’activités.

Vous verrez bientôt Djoma radio et télé au sommet des médias les plus opérants de la Guinée et de la planète médiatique continentale. Et pour cause, le projet tient bon. Son porteur remplit les conditions. En effet, Kabinet Sylla est un self-made man. Il a investi dans le transport terrestre, la logistique, le football et le commerce, très tôt. Ce, avant l’arrivée de son mentor Alpha Condé au pouvoir en décembre 2010.

C’est un touche-à-tout. Par le courage et la Baraka, l’enfant béni de l’ancien canton de Djoma situé dans l’actuelle préfecture de Siguiri a appris à promouvoir les valeurs et valoriser ses compétences. C’est pour cela qu’il est à la fois ouvert, réceptif et ferme. Ouvert et sociable, il l’est. Réceptif, avenant et ferme comme le sont tous les chefs d’entreprise et grands bâtisseurs de fortune.

Djoma média est né avec des atouts. Il est bien parti pour remporter le round final de l’audience. Djoma radio et télé est un beau duo qui deviendra dans les mois et années à venir l’un des meilleurs groupes de presse du continent africain. Avec un positionnement généraliste premium, Djoma radio et télé propose « aux auditeurs et aux téléspectateurs une grille de contenus diversifiés, avec des programmes d’information, de culture, de divertissement, d’humour, de musique, de fiction, de sports dont 70% seront des contenus locaux ».

Ses programmes d’information sont tenus par des journalistes de renom, ceux que l’on appelle dans la profession les grosses pointures ou encore les as du métier. L’objectif est de tenir la concurrence des autres chaînes de radio et de télévision africaines par des thématiques d’information et des émissions culturelles de haute facture.

Ambition africaine

L’ambition africaine de Djoma radio et télé se réalise à pas sûrs dans la négociation des contrats de droits de diffusion des films, séries, matches de la CAF, championnats européens, sans oublier la compétition la plus lucrative européenne : la Ligue des champions, sans oublier les droits de diffusion des différentes CAN et de la prochaine coupe du monde.

Du point de vue équipement, Djoma Média est bien doté. Ses studios sont installés dans le quartier chic de Nongo à Conakry, commune de Ratoma. Il est déjà sur satellite. Les médias du groupe seront bientôt disponibles sur les bouquets Canal+, StarTimes et Orange TV.

Ses concurrents sont d’accord sur un fait : en Guinée et dans les autres pays ouest-africains, la technologie dont bénéficie le groupe est de dernière génération. La fidélité au respect de l’éthique et de la déontologie du métier sera un atout majeur dans l’expansion de la chaîne. C’est toute une force en gestation dans le domaine de l’information que les africains vont découvrir avec Djoma média qui permettra au paysage audiovisuel guinéen de se prononcer encore mieux dans les autres pays du continent, de nature à apporter la cohésion entre tous les fils de Guinée et d’Afrique.

A l’école du journalisme, on vous le dira : qui contrôle l’information véritable avec habileté peut aller à la conquête du monde, mais pour bien mener cette conquête, il faut au préalable investir gros dans les médias de grande audience. Ce qui libèrera les meilleures compétences capables de faire triompher cette cause juste et noble. C’est ce que fait le Groupe Djoma en garantissant de manière pérenne la réussite de ce fleuron médiatique guinéen sur le continent africain.

Djoma Média. Retenez bien ce nom !

Ibrahima Diallo

Journaliste et écrivain