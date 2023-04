Pêche/Conakry : plus de 50 pêcheurs victimes d’éruption cutanée suite à l’utilisation d’une eau

Des pêcheurs des débarcadères de Bonfi et de Gbéssia souffrent d’éruption cutanée. Ils auraient contracté cette éruption suite à l’utilisation d’une eau lors d’une expédition de pêche sur les eaux territoriales guinéennes.

L’annonce a été faite ce jeudi 13 avril par le ministre porte-parole du gouvernement.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, ce sont plus de cinquante (50) pêcheurs qui souffrent de brûlures sur les mains, la bouche et les parties génitales. Ils sont déjà pris en charge par les autorités au CHU de Donka pour déterminer les causes de l’éruption cutanée.

« la ministre de la pêche a communiqué sur un cas d’éruption cutanée concernant des pêcheurs qui sont rentrés d’une expédition de pêche, avec des brûlures sur la bouche, les mains, les parties génitales. Ils sont déjà plus de 50 personnes concernées, le nombre pourrait augmenter. Ils sont en observation à l’hôpital Donka et sont pris en charge par les autorités pour examiner et comprendre l’origine du phénomène. Il y a beaucoup de bruits qui tournent autour de ça. Nous ne sommes pas situés sur l’origine du phénomène mais, ils ont en commun d’avoir utilisé une eau pendant le temps qu’ils étaient en pêche. Ils l’ont utilisé soit pour se laver, soit pour nettoyer leur visage ou leur partie génitale », a annoncé Ousmane Gaoual Diallo avant d’ajouter : « des prélèvements sanguins et des examens approfondis sont en train d’être faits à l’hôpital Donka ».

Par ailleurs, le ministre porte-parole du gouvernement invite toutes les personnes qui souffriraient d’éruption cutanée du genre à se rendre au CHU de Donka pour être pris en charge.

Sadjo Bah