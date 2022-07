Pêche et Aquaculture: mandat d’arrêt et interdiction de sortir de la Guinée contre plusieurs personnes (Charles Wright)

Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry vient d’engager des poursuites judiciaires contre plusieurs personnalités évoluant dans la pêche et l’aquaculture.

Dans ce communiqué signé de Alphonse Charles Wright, ce vendredi 8 juillet dont notre rédaction détient copie, des poursuites sont engagées contre le Directeur de l’Office National de Contrôle Sanitaire des Produits de la pêche et de l’Aquaculture, un homme d’affaire de nationalité ghanéenne, des Inspecteurs de cette entité et le convoyeur d’un camion et le chauffeur dudit camion de nationalité ghanéenne.

Pour le procureur général, ces personnes sont poursuivies pour des faits présumés de « capture, transport et d’exportation illicite d’espèces animales aquatiques partiellement protégées et complicité » .

Par la même occasion un mandat d’arrêt a été décerné contre Monsieur Frederick Bowie NYARKO et une mesure d’interdiction définitive de sortir du territoire nationale a été prononcée contre Samuel KUMAH et Abdallah FOUSSENI.

Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

Mamadou Yaya Barry