Pêche : le renouvellement de la licence de pêche subordonné à la présentation du certificat vaccinal contre le Covid-19

Conformément aux instructions du Président Alpha Condé, en application des décisions du gouvernement pour limiter la propagation du COVID 19 après l’apparition des variants : DELTA, ALPHA, BETA, GAMMA…, le Ministère de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’économie maritime, à travers une correspondance en date du 20 août 2021, rappelle à tous les opérateurs, professionnels, les intervenants opérant à bord des navires et à l’intérieur des ports de pèche, le strict respect des mesures barrières pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19).

Dans la perspective de la relance des activités après le repos biologique, le ministère de la pêche informe l’ensemble des sociétés de pêche que le renouvellement de la licence de pêche est subordonné à la présentation du certificat vaccinal complet ou d’un test PCR négatif de moins de 72 heures reconnu par l’Agence National de Sécurité Sanitaire (ANSS) pour l’ensemble du personnel navigant.

Par ailleurs, le ministère invite les responsables des débarcadères, les sociétés, capitaines et/ ou responsables des navires à fournir aux marins-pêcheurs les informations et les conseils nécessaires sur la prévention et les symptômes du coronavirus.

En plus de ces mesures spécifiques, le ministère de la Pêche invite les armateurs et consignataires à observer les mesures adoptées par la Direction générale du Port de Conakry et les recommandations formulées par les autorités compétentes du ministère de la Santé relatives aux mesures de riposte au COVID-19.

Mediaguinee