Pêche : « on a pu mobiliser 81 milliards gnf sur les 90 prévus » (Charlotte Daffé, ministre)

Les ministres du Gouvernement de la transition dirigé par Dr Bernard Goumou, continuent leur défilé sur le plateau de la télévision nationale au compte de l’émission « On fait le point ».

Hier lundi, la cheffe de département de la Pêche et de l’Economie maritime s’est aussi prêtée à cet exercice, au même titre que son homologue des Postes et Télécommunications.

Répondant aux questions des journalistes sur des réformes engagées, les projets réalisés et l’impact de ceux-ci surtout en termes d’approvisionnement des marchés en denrées halieutiques, Charlotte Daffé n’a pas manqué de mots.

Comme réalisations, la ministre a parlé de la rénovation du bâtiment abritant son département, celle ( rénovation) des directions, la levée de la suspension de la Guinée par l’Union Européenne quant au non respect du contrôle sanitaire des produits halieutiques du pays qui ne répondaient plus aux normes internationales.

« Nous avons mis un budget à la disposition de mon staff pour améliorer ce contrôle. Et grâce à ça, la sanction a été levée par l’Union Européenne et nous avons commencé l’exploitation des produits halieutiques vers les marchés de l’Union Européenne et vers d’autres. En plus, au moment que cette sanction a été levée, c’est un seul centre qui était reconnu et aujourd’hui nous sommes à deux. Et d’ici à la fin de 2023, nous passerons à trois, quatre ou cinq. Ce qui dénote que nous sommes vraiment en train de revenir à la norme», a mentionné la ministre Daffé.

À l’en croire, le budget alloué à son ministère qui se chiffrait à 90 milliards de francs guinéens est élaboré sur la base des recettes et des dépenses.

« En termes de recettes, on avait une prévision de 90 milliards de francs guinéens au compte de 2022. Et nous avons pu mobiliser à date, 81 milliards de recettes, ce qui fait déjà 90% et nous continuons à les mobiliser. Nous espérons d’ici à la fin de l’année, qu’il y en aura plus. En ce qui concerne les dépenses, nous avons eu 111 milliards de francs guinéens qui sont relatifs aux dépenses du personnel, soit 34 milliards, pour une exécution de 82%. Pour les dépenses des biens et services, nous avons 6 milliards et nous sommes à une exécution de 35%. Ces dépenses nous ont permis d’enlever les allocations dans les régions administratives qui n’avaient pas eu depuis près de 5 ans de financement et où l’administration était inexistante. Nous avons donc acheté des matériels adéquats pour leur permettre de travailler normalement afin qu’on ait des répondants en temps réel», a-t-elle indiqué.

Les recettes mobilisées selon la ministre, proviennent des redevances des navires de pêche qui choisissent de venir pêcher ici en Guinée. D’autres (navires) qui pêchent illégalement, sont également surveillés afin de mettre main sur eux, puis les amener à obligatoirement s’acquitter de leurs amendes.

«Tout ceci va dans le trésor public. Ces redevances sont déjà définies dans le code et nous avons un plan de pêche qui est élaboré à la fin de chaque année», a confié la ministre.

Sâa Robert KOUNDOUNO