Pêches : la construction du port de Kaporo bientôt lancée (ministre)

Les travaux de construction du port de Kaporo dans la commune de Ratoma seront bientôt lancés, a annoncé, vendredi 05 février, le ministre des pêches, de l’aquaculture et de l’économie maritime, Frédéric Loua. C’était à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an organisée par les travailleurs dudit Ministère.

Au cours de cette cérémonie, le ministre Frédéric Loua en qui le chef de l’état guinéen a de nouveau renouvelé sa confiance a profité pour dresser quelques projets qu’il a eu à réaliser courant 2020 et également annoncé quelques perspectives.

“Je vous invite à avoir comme ligne directrice de nos prochaines actions, les nouvelles orientations données par le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha CONDE. Si jusqu’à présent, nous avons bénéficié du renouvellement de sa confiance, il nous demande maintenant de faire autrement : en respectant scrupuleusement les horaires de travail et en focalisant toute notre attention, sur des tâches dont l’exécution nous incombe ;

En évitant des retards injustifiés dans l’élaboration et l’exécution correctes de nos programmes ; En traduisant en réalité, la naissance d’une véritable industrie des pêches en Guinée basée sur des opérateurs économiques guinéens dans les activités de capture, d’élevage et de valorisation des ressources halieutiques en Guinée“, a déclaré le ministre Frédéric Loua.

Parlant de l’attention dont a bénéficié le secteur des pêches et sans prétendre en dresser une liste exhaustive des réussites, vous constatez tous avec joie, les grandes avancées enregistrées, s’est-il réjoui.

« La modernisation du port de KOUKOUDE et le bitumage de la voie d’accès, sont en cours d’achèvement ; Les travaux de construction du port de KAPORO seront bientôt lancés dans les jours à venir ; L’appui financier du Gouvernement et la modernisation de la gestion des activités de mareyeuses sont devenus une réalité; Un programme d’appui massif au développement de l’aquaculture est en cours de réalisation sur toute l’étendue du territoire national ;Les capacités de travail de l’administration sectorielle ont été renforcées, élevant ainsi sa productivité dans la conception et la réalisation des programmes de développement“, dit-il.

Par ailleurs d’indiquer: “nous devons tous améliorer et diversifier nos performances, afin d’apporter notre meilleure contribution au développement de notre pays.

L’année 2020 a été marquée par la pandémie à coronavirus et je souhaite que l’année 2021 connaisse rapidement sa fin et qu’elle nous apporte la bonne santé, beaucoup de réussites dans notre travail, à nous-mêmes et à nos familles respectives“.

Poursuivant, le ministre a répondu favorablement aux sollicitations de la structure syndicale du Ministère des pêches qui demande l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs qui sont entre autres l’obtention de deux nouveaux bus ; la dotation en poissons périodiques pour le soulagement du panier de nos braves ménagères ; la formation et perfectionnement des cadres.

« J‘ai bien noté toutes les sollicitations et nous sommes à pied d’œuvre afin de trouver des réponses idoines”, promet-il.

Elisa Camara

