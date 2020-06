Pêches : le repos biologique prévu en juillet et août reporté (ministre Frédéric Loua)

Dans un communiqué dont copie a été transmise par Mediaguinee, le ministre des pêches, de l’aquaculture et de l’économie maritime, Frédéric Loua a annoncé mardi le report pour un mois du repos biologique prévu en juillet et Août par le plan d’aménagement et de gestion des pêcheries 2020.

Selon le ministre, ce report est lié à la crise sanitaire que traverse le pays.

:”Les stocks de poissons qui sont habituellement constitués pour couvrir les besoins du marché guinéen pendant la saison des pluies, n’ont pas pu être mis en place à cause de l’interruption prématurée des activités de pêche d’une partie de la flottille de pêche industrielle”.

A cela s’ajoute le fait que la saison des pluies avec une mer agitée et de grands vents conduit à une baisse de l’activité de la pêche artisanale qui est la plus grande pourvoyeuse du marché guinéen en poisson”, poursuit le M. Loua.

C’est en raison de tout ce qui précède, assure-t-il que le repos biologique prévu en juillet et Août par le plan d’aménagement et de gestion des pêcheries 2020 est reporté d’un mois.

Elisa Camara

+224654957322