Pendant ce temps..., Alpha Condé reçoit la Représentante spéciale de l'ONU pour la Guinée-Bissau

Pendant que l’opposition tente désespéramment de s’affranchir des forces de l’ordre dans les rues de Conakry, le président de la République recevait ce lundi au palais Sékhoutouréya Rosine H. Sori-Coulibaly, Représentante spéciale des Nations-unies pour la Guinée-Bissau. Avec elle, Alpha Condé a parlé des derniers développements de la situation dans ce petit pays voisin.

Médiateur dans cette crise bissau-guinéenne, Alpha Condé et ses pairs de la Cedeao ont réussi à rapprocher les positions. Un Premier ministre a été nommé et le président Vaz, accusé par l’opposition de vouloir prolonger son bail à la tête du pays, a promis un scrutin transparent et crédible.

Focus de Mediaguinee