Pendant ce temps, UDG est sur le terrain

Missions politiques UDG sur le terrain. À L’UDG on est sûr et certain que s’il y a égalité entre les partis politiques c’est seulement au niveau des agréments.

En huit jours, ce mois d’avril 2022, la délégation de haut niveau de l’UDG conduite par honorable Elhadj Dembo Sylla vient de boucler la première phase en Basse Guinée nord où elle a rencontré les responsables politiques de Dubreka, Boffa, Boké, Fria et Coyah à travers 33 Communes rurales et 21 gros Districts. Un Parti politique, c’est le terrain beaucoup plus que dans les médias.

La seconde phase pour couvrir complètement la Basse Guinée se prépare activement. UDG en marche pour les prochaines échéances électorales.