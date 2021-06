Pensées du jour : les messages de sagesse de Tibou Kamara

La semaine qui débute s’ouvre avec de nouveaux messages de sagesse de Tibou Kamara. Véhiculer des messages de paix, d’amour, de vertus, le Ministre d’État en fait un exercice semainier ou à chaque fois que le temps commande la nécessité. Ci-dessous, nous vous proposons in extenso le contenu de son message :

‘’Ce n’est pas en souhaitant le malheur des autres, que vous ferez votre propre bonheur. Souhaiter le Malheur ou partager le bonheur? A chacun de faire son choix.

Prier est un acte de foi, l’amour de son prochain est une preuve de foi.

Si Aimer est impossible, la haine devient possible

Accuser, est à la portée de tous, prouver est le défi pour chacun, le mensonge est un doux sommeil, la vérité est un beau réveil.

L’Amour est le visage de la vie, la haine est l’abîme de l’âme.

Pourquoi plaindre toujours les personnes malheureuses , alors qu’on déteste tant celles qu’on estime avoir tout réussi dans la vie ? Faudrait-il, pour être aimé , être faible et malheureux ?

En désaccord avec les autres, en paix avec soi, fera le bonheur de chacun, personne ne sera jamais d’accord avec personne dans une vie de toutes les contradictions et de toutes les contrariétés’’.

Tibou Kamara.