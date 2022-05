Pénurie d’eau à Faranah : un véritable calvaire pour les citoyens

La commune urbaine de Faranah souffre d’une pénurie d’eau qui frappe de plein fouet la ville natale du premier Président de la Guinée indépendante. Pour toucher du doigt la réalité, il suffit de se rendre dans la plupart des quartiers aux environs de 7 heures ou 9 heures le matin ou le soir de 17 heures à 19 heures.

Les femmes qui payent le plus lourd tribut à ce phénomène, s’indignent : « Nous les femmes vraiment nous souffrons énormément du manque d’eau. Actuellement, pour avoir un tour , les bidons de certaines femmes passent la nuit alignés au forage. D’autres se lèvent à 6heures du matin pour venir attendre parfois jusqu’à 9 heures ou 10 heures pour avoir au moins un ou deux bidons d’eau. Parfois, les femmes échangent des coups et injures pour le problème de tour . Nous demandons au maire, au préfet et au gouverneur de nous aider pour au moins avoir un autre forage. Ce qui nous sert actuellement est réalisé par un citoyen du quartier et c’est cette famille qui nous sert de l’eau », a déclaré Fatoumata Fofana, résidente au quartier Abattoir 2.

Partageant la souffrance de ses citoyennes, le chef de quartier, Bakary Oularé a laissé entendre : « A ce jour, moi je me retrouve entre le marteau et l’enclume. Les citoyens peuvent penser que nous ne remontons pas leurs difficultés et nous les remontons à chaque occasion mais en vain. Notre interlocuteur direct c’est le maire de la commune urbaine. Nous lui demandons de faire tout possible pourqu’on puisse avoir des forages. A partir du mois de février chez nous ici les puits tarissent. On se débrouille avec ceux qui ont des forages privés. Pour une population estimée à plus de 6 mille habitants, on n’a que 2 forages de gouvernement. Nous demandons au gouvernement de nous venir au secours. »

En attendant une suite favorable à ces cris du coeur, les femmes continuent à ployer sous le poids du manque d’eau dans leurs quartiers respectifs de la commune urbaine de Faranah.

Lanciné Keita depuis Faranah