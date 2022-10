Francis Haba : « nos noms étaient sur une liste noire, ils attendaient une occasion pour nous convoquer »

Le président de l’Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGDD) s’est exprimé sur les poursuites judiciaires annoncées par le procureur général près la cour d’appel de Conakry contre des leaders politiques du quatuor ANAD, CORED, FNDC Politique, RPG Arc-en-ciel et alliés ayant apporté leur soutien à la manifestation du FNDC du 20 octobre dernier.

Pépé Francis Haba soutient que les actions du procureur général près la cour d’appel de Conakry visent à museler la classe politique et sociale.

« Personnellement, je n’y étais pas. Il faut le préciser. Mais, ceux qui étaient là-bas y étaient au nom de tout le monde. C’est qu’il faut savoir, c’est qu’il y a quand même des rumeurs depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois qu’il y a une liste noire sur laquelle, nos noms étaient déjà pré inscrits. Donc, ils attendaient qu’une occasion pour essayer de nous convoquer. Mais, l’objectif est tout simple. C’est pour museler la classe politique et la classe sociale. Essayer de faire taire toute voix discordante », a déclaré Pépé Francis Haba en marge de l’Assemblée générale de l’UFDG.

Convoqué malgré son absence lors de la dernière réunion du quatuor, Pépé Francis Haba admet que la stratégie des autorités de la transition consiste à « fixer quelques leaders influents de ces coalitions là dans le but de les mettre sous contrôle judiciaire, de les intimider pour créer une sorte de fissure soit entre le quatuor, soit parmi les leaders politiques de l’ANAD ».

Le président de l’UGDD souligne que les poursuites judiciaires annoncées par le procureur général près la Cour d’appel de Conakry ne pourront pas diviser le quatuor et leurs leaders politiques.

Sadjo Bah