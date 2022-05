Pépé Koulémou exhorte Cellou Dalein à aller devant la Crief : « s’il n’a pas de moyen, on peut lui attribuer un avocat »

Le président du parti Alliance pour le Renouveau National (ARN), avocat au barreau de Guinée, honorable maître Pépé Koulémou, en tant que citoyen, a fait savoir samedi, 28 mai 2022, son avis par rapport à la convocation du président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo à la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) le 13 juin prochain.

Maître Pépé Koulémou a, au cours d’un entretien téléphonique a accordé à l’AGP, souligné que Cellou Dalein Diallo n’a pas été convoqué à la CRIEF en qualité de leader politique, mais certainement pour des faits de droit commun et en tant que citoyen. La CRIEF a la compétence, dit-il, de convoquer tous les citoyens guinéens qui ont été à un moment donné impliqués dans la gestion de la chose publique.

Selon maître Pépé, Cellou Dalein Diallo comme tout autre citoyen convoqué par une quelconque autorité judiciaire, jouit le principe de présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une juridiction se prononce sur les faits attribués contre lui. Il n’y a ni difficulté, ni péril en la demeure, a-t-il indiqué.

Il a conseillé en disant : « Si Cellou Dalein Diallo a reçu la convocation, je l’exhorte à venir répondre à cette convocation. Puisque la convocation ne veut pas dire qu’il est coupable de quoi que ce soit, mais plutôt c’est une invitation à répondre. Je l’encourage à prendre des avocats parmi les avocats inscrits au barreau de Guinée comme dans tout autre barreau du monde. »

Cellou a le droit en tant que citoyen, d’une assistance juridique et judiciaire. Au cas où il n’a pas de moyen, on peut lui attribuer un avocat. Moi-même, je suis disponible, je peux mettre mon service d’avocat à sa disposition ».

Maître Koulémou a souligné que malgré cette convocation, en attendant, aucune loi n’interdit Cellou Dalein Diallo de se présenter aux élections prochaines en Guinée, d’exercer ses droits politiques. Jusqu’à preuve du contraire, il jouit pleinement de présomption d’innocence. « La Personne qui remplit toutes les conditions d’éligibilité ne sera empêchée par la volonté d’un seul individu d’être candidat aux prochaines élections en République de Guinée. », a-t-il supposé.

