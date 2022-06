Périmètre du palais Mohammed V : pas d’accès ! (photos)

9h10mn. Ce mercredi, l’ambiance n’est pas habituelle dans le périmètre de l’imposant palais Mohammed V qui fait office de Présidence de la République depuis le coup d’État du 5 septembre dernier.

Selon nos sources, il n’y a pas d’entrée ni de sortie pour le moment. Pour ceux qui connaissent le palais Mohammed V à Kaloum, tout est bloqué au niveau du Ministère des Finances où les travailleurs, se dirigeant vers le palais ou d’autres structures, sont vite bloqués par une barrière (voir, ci-dessous, photo).

« Depuis le matin, à 7 heures, nous sommes là. Pas d’entrée ni de sortie. On n’arrive pas à rejoindre nos bureaux. Tout est bloqué au niveau du Ministère des Finances. Qu’est-ce qui se passe? On n’en sait rien. Nous sommes là et on attend », dit un travailleur médusé.

Atmosphère confirmée par notre reporter qui soutient que des travailleurs des lieux tentent en vain depuis des heures de passer le cordon policier.

Toutes nos tentatives d’en savoir plus auprès des autorités n’ont pas encore abouti. Nous y reviendrons…

