Petit Condé, guitariste : ‘’Kerfalla Kanté était un homme simple et avait un talent immense’’

Ansoumane Camara ‘’Petit Condé’’, célèbre guitariste guinéen a rendu vendredi un hommage appuyé à l’artiste Kerfalla Kanté, décédé la nuit dernière dans une clinique privée de Conakry.

« Je l’ai connu il y a très longtemps. Nous avons travaillé ensemble dans beaucoup d’albums, j’en ai fait trois au moins avec lui. Kerfalla était un homme très simple, facile à manipuler. Il n’était pas quelqu’un de très compliqué ; il aimait la collaboration et partageait des idées dans le cadre du travail. C’est une perte pour la culture guinéenne, parce qu’un compositeur d’un talent aussi immense que celui de Kerfalla dans le cadre de la culture et de la musique. Je présente mes condoléances à toute la famille culturelle et biologique. »

Elisa Camara

