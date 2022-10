Pétroles : la SONAP dote ses inspecteurs d’engins roulants

Dans le but de vite remonter des informations pour éviter des problèmes dont la pénurie de carburant dans les stations-services, la Direction générale de la société nationale des pétroles (SONAP) dote ses nombreux inspecteurs déployés sur le terrain en engins roulants (motos) et d’autres kits (ordinateurs, téléphones…).

C’est le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Colonel Amara Camara qui a présidé la remise officielle de ces kits aux ayants-droit (inspecteurs) en présence de plusieurs invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, le patron de la SONAP, Amadou Doumbouya, a tout d’abord remercié le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, avant de préciser :

« Vous vous souviendrez qu’au soir du 3 décembre 2021, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris un décret faisant de la SONAP, la structure en charge de toutes opérations pétrolières en République de Guinée. Nous avons tous en mémoire la psydo-pénuérie qui a failli menacé la stabilité de notre pays en cette période de crise mondiale dû au sous-nombre de nos agents et équipements sur le terrain. Pas plus tard que cette semaine, dans la préfecture de Mandiana, plus précisément à Kiniéran, un camion-citerne a pris feu ainsi que la station illicite qu’il approvisionnait, menaçant ainsi la sécurité de tout un village », a-t-il expliqué.

S’adressant aux acteurs du secteur et les inspecteurs, il a tenu à préciser : « A mes amis du secteur pétrolier, ces inspecteurs sur le terrain ne sont là que pour vous aider. Car, ils permettront de remonter des informations à temps afin de nous éviter des problèmes dans le futur. Ils (inspecteurs) sont donc vos collaborateurs. Aux inspecteurs, vous n’êtes pas des éléments de répression, mais plutôt des éléments de régulation, de sensibilisation et vous êtes l’œil et l’oreille de la SONAP dans vos zones respectives. Vous êtes tenu à travailler avec les autorités administratives régionales et préfectorales. La loi est au-dessus de tout le monde y compris vous. Sur ce, j’appelle à votre sens de devoir et de patriotisme dans vos agissements… »

Quant aux bénéficiaires, ils n’ont pas manqué de mots pour remercier leur direction générale pour ce geste qui leur permettra de mener à bien leur mission sur le terrain. Pour Nansagbè Kourouma, ces kits viennent à point nommé.

« Au nom de tous mes collègues bénéficiaires, je remercie infiniment la direction générale de la SONAP. Nous leur promettons que nous ferons bien le travail en remontant toutes les informations à temps. Avec cette moto qu’on vient de nous remettre, au revoir aux embouteillages de Conakry pour être au travail à l’heure indiquée. Encore une fois, grand merci à la direction générale de la SONAP »,

Pour sa part, Sidiki Mariam Kourouma de la délégation syndicale a, au nom de l’ensemble des travailleurs salué la direction générale pour cette ‘’belle initiative’’ qui, à l’en croire produira des résultats satisfaisants.

« Nous tenons tout d’abord à remercier la direction générale pour cette belle initiative. Aujourd’hui, vous n’êtes pas sans savoir que nos représentants à l’intérieur du pays qui aident la SONAP dans la maitrise, de l’approvisionnement et de la distribution des produits pétroliers. Et surtout de lutter contre la contrebande qui est un grand fléau aujourd’hui dans ce secteur. Donc nous en tant que syndicalistes, nous remercions la direction générale parce que le geste rentre dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des employés. Qui dit un bon travail, il faut que les employés soient équipés pour accomplir leur mission. »

Youssouf Keita