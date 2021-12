Pétroles : les 100 jours de Famoro 2 Camara passés à la tête de l’ONAP

Le directeur général de l’ONAP , M. Famoro 2 Camara remplacé hier par un décret du président de la transition a fait ses adieux, mercredi 8 novembre 2021 aux cadres de ladite direction . Environ 100 jours passés à la tête, ce bilan de Famoro 2 Camara a couvert les réalisations faites dans les domaines de la recherche et promotion pétrolière d’une part et de l’autre part, l’importation, le stockage et la distribution des produits pétroliers.

Les reformes ainsi initiées ont introduite des innovations en amont comme la promotion du potentiel Guinéen en Hydrocarbures à travers la création d’un service dédié avec la formation des cadres qui le compose , la relance de la coopération Sud-sud pour briser l’isolement de la Guinée au sein du bassin MSGBC, à titre d’exemple, un accort cadre de Partenariat technique avec le groupe PETROSEN du Sénégal a été rédigé et approuvé par les deux parties .Jadis effacé depuis sa création en 2015 ,d’autres programmes réalisés en amont ont permis à l’ONAP de se faire entendre à l’échelle régionale, et internationale notamment : La première participation de la Guinée depuis 10 ans au sommet virtuel du bassin MSGBC Mauritanie – Sénégal – Guinée Bissau – Gambie, suivi par plus de 500 participants où à travers l’ONAP, la Guinée s’est imposée. Participation de l’ONAP à la conférence Africa oil week qui reste la plus grande rencontre africaine dans le domaine du pétrole, avec espace dédié à la Guinée (stand) et une heure de présentation pour une première fois dont les résultats ont été concluants : établissement des contacts avec 62 entreprises investisseurs dans le secteur pétrolier. Toujours et au compte du secteur Amont, une direction majeure de l’Office ,sur le plan national, il y’a eu la mission de prospection du terrain du bassin de Taoudéni (Siguiri) ayant pour objectifs : la délimitation du bassin, la localisation des sites potentiels de prospection, l’identification des indices d’hydrocarbures sans compter la formation des géophysiciens de l’ONAP sur des équipements géophysiques à savoir manométriques, graviométrique.

Ce n’est pas tout, l’autre secteur clé de l’ONAP (Secteur AVAL ) qui détient les 80% des cadres de l’ONAP a également été appuyé par la direction générale pilotée par Famoro 2 Camara en initiant des formations dans les 8 régions administratives du pays au profit des représentants régionaux et préfectoraux de l’ONAP aux métiers de distribution des produits pétroliers . Ces formations ont aidé ces représentants dans la préparation des plans de développement local dans le cadre des hydrocarbures. Dans le monde du secteur Aval , des formations initiées et pour la première fois depuis la création de l’ONAP en 2015 ont incité les représentants à s’impliquer davantage dans le processus sécuritaire des produits pétroliers et dérivés à savoir le gaz, les lubrifiants…

AU VOLET ADMINISTRATIF

Créé depuis 2015, L’Office National des Pétroles n’était toujours pas à jour conformément aux normes imposées par OHADA. Grâce au professionnalisme et à la vision de Famoro 2 CAMARA, l’ONAP a entamé la mise à jour de ses statuts en fonction des recommandations de l’OHADA. Cela a eu pour conséquence, la Mise en place de la commission tripartite (Ministère des finances, des hydrocarbures et l’ONAP) chargée de recruter un commissaire aux apports pour évaluer le capital social de la société (ONAP) dans le but d’une libération prochaine voir l’avis de manifestations d’intérêts signé et publié à ce titre le 19 novembre 2021 et de rédiger les nouveaux statuts répondants aux exigences de l’acte uniforme OHADA.

Demande de mise en place d’un Conseil d’Administration faite à l’endroit du Ministère des hydrocarbures.

Pour impulser cette dynamique dans le secteur pétrolier et procéder à l’implantation des structures déconcentrées de l’ONAP, la direction générale a doté l’ONAP d’un cadre de travail agréable, spacieux, équipé et confortable.

Toute chose qui permettra, conséquemment, aux personnels de l’ONAP d’accomplir leurs missions avec diligence et célérité . Ce nouveau local situé sur la corniche camayenne bien équipé a permis aux cadres de diligenter toutes ces reformes en si peu de temps (4 mois ).

Parallèlement au renouvellement de la convention avec l’Institut français des pétroles(IFP), l’ONAP s’est aussi doté d’un site internet d’information promotionnelle, dynamique et attractif pour des investisseurs dans le monde du pétrole dénommé : www.onapguinee.com.

À tout cela, s’ajoute l’accord cadre de formation en Anglais avec l’institut BT Institute du Ghana dont trois cadres de la société y séjournent depuis le 1er septembre 2021.

Ancien Directeur financier de l’ONAP, DGA du même service, DG de la défunte SONIP, Famoro 2 CAMARA, 42 ans, ce produit fini de Total-Guinée ayant une excellente connaissance de l’écosystème pétrolier et dérivés, quitte la tête de l’ONAP après avoir entreprit de courageuses réformes mentionnées ci-haut .Au bout de ce fil ce matin Famoro 2 CAMARA a évité de tomber dans l’autosatisfaction, admettant que beaucoup reste à faire en matière de promotion et recherche pétrolière . Une tâche qui échoit à son successeur : Amadou Doumbouya.

A K Traoré