Pharmacie : le nouveau bureau de la COJEPHAG installé

Sept (7) ans après son dernier congrès électif, le nouveau bureau de la coordination des jeunes pharmaciens de Guinée (COJEPHAG) a été installé ce samedi 23 juillet à Conakry, en présence des cadres du secteur de la pharmacie guinéenne.

Composé de 15 membres, la nouvelle équipe de la COJEPHAG dans sa vision, aspire assainir et refonder le secteur pharmaceutique en Guinée qui, selon elle, est « dominée par la concurrence déloyale par les non professionnels du métier ».

Dans son allocution, le président sortant dudit bureau, Dr Thierno Oumar Barry a décrit le but de cette organisation. « La coordination des jeunes pharmaciens de Guinée est la structure faitière qui regroupe l’ensemble des jeunes pharmaciens de Guinée, crée il y a de cela plus d’une vingtaine d’année. Les objectifs assignés à la COJEPHAG sont de façon générale, l’appui des autorités auprès du ministère de la santé et des organisations professionnelles dans la réalisation de leur plan d’action opérationnel en particulier des intérêts matériels et moraux des jeunes pharmaciens », a-t-il souligné.

Soucieuse de promouvoir la santé publique en Guinée, la COJEPHAG entend ainsi redorer le blason de la pharmacie guinéenne par le biais de la rigueur et de la discipline.

Très heureux, le président du bureau entrant, Dr Louncény Dabo a méthodiquement dressé ses priorités. « la création de cette association par les jeunes pharmaciens depuis une vingtaine d’année répond encore à un besoin, celui de défendre le secteur pharmaceutique général, particulièrement les assistants mais aussi les étudiants stagiaires qui sont souvent lésé dans leur droit » dit-il avant d’ajouter « l’exercice de ce métier est confronté à d’énormes problèmes dont entre autres : les assistants qui ne sont pas bien rémunérés, le manque de contrat de travail pour la majorité, mais aussi le licenciement abusif. Le secteur pharmaceutique en perdition au profit du marché illicite », a-t-il laissé entendre.

L’installation de ce bureau exécutif s’inscrit dans le processus de renouvellement des mandats de toutes les instances.

Dans le même sillage, Dr Nyakoye Gomou, inspecteur général de la santé et de l’hygiène publique a tenu à mentionner : « On ne peut pas parler d’un système de santé fiable alors que sa chaine d’approvisionnement en médicaments et autres produits de santé est fragile. Ce système de santé a été abandonné par nos ainés depuis l’avènement de la première République au profit de la vente au privé. Cela n’est pas resté sans conséquences… »

Toutefois, ces professionnels de la pharmacie guinéenne se sont exprimés à tour de rôle, dans le but d’assainir efficacement la vente et la consommation des médicaments dans notre pays.

Youssouf Keita