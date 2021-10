Photographie et audiovisuel : la 1ère édition du SIPA lancée ce mercredi, à Conakry

Ce mercredi 27 octobre, les activités de la 1ère édition du Salon international de la photographie et de l’audiovisuel (SIPA) ont été lancées à Conakry. C’était en marge de la célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel.

Durant les deux (2) jours de travaux, les professionnels de la photographie et de l’audiovisuel mettront l’occasion à profit pour mettre leurs savoirs à la disposition des jeunes passionnés.

Selon le coordinateur général du SIPA, Djiba Sovogui: « Les objectifs du SIPA, c’est la mise en valeur d’abord de l’image de la Guinée et de l’image en Guinée. Aussi, c’est de permettre aux jeunes qui sont dans ce métier d’être plus professionnels en créant un cadre d’échange et de rencontre pour permettre de savoir ce qui se passe à l’étranger et ce qui se passe ici, et voir ce qui est bon. Le troisième objectif, c’est de permettre aux jeunes qui veulent entrer dans ce métier de l’exercer et d’être entreprenants. »

De son côté, le point focal de l’UNESCO – Guinée, Thierno Mamadou Dian Diallo, s’en est réjoui, en disant ceci: « J’ai bien apprécié le fait qu’on ait choisi cette journée du 27 octobre pour pouvoir organiser le Salon international de la photographie. C’est un acte à saluer. Les organisateurs méritent d’être soutenus et encouragés » Avant de faire cette invite aux organisateurs : « l’UNESCO vous encourage à participer ou que vous soyez à la célébration annuelle du 27 octobre en montrant vos précieuses collections afin que les générations présentes et futures puissent profiter des trésors que constitue notre patrimoine audiovisuel. »

Elisa Camara

+224654957322