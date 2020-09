Phrases chocs de Tibou Kamara, ministre d’Etat

” En cette période importante de l’histoire de notre pays et de notre vie démocratique, c’est de la liberté des intellectuels de douter, de questionner, voire de s’indigner, d’interroger et d’interpeller chacun et tous, c’est de la responsabilité des élites politiques et des décideurs publics, d’agir et de décider pour tous, y compris, ceux qui ne se satisfont de rien, de personne, ne croient en rien , en personne, ne veulent de rien, ni de personne. Chacun doit connaître son rôle et rester à sa place. “

Tibou Kamara

” Vivons d’Amour, pour ne pas mourir de haine. “

Tibou Kamara

Ne confondons jamais, la volonté suprême de Dieu avec les vœux mesquins des Hommes “.

Tibou kamara

” Si tu es content de ce que je suis ou suis devenu, je pourrai t’aider pour ce que tu voudrais devenir et qui n’arrivera jamais, sans les autres.”

Tibou Kamara