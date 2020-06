Pierre Christian : ‘’Koloma sera un quartier administratif et d’affaires proche des populations’’

Un an après le déguerpissement du centre directionnel de Koloma, connu sous le nom de Kaporo-rails, le gouvernement s’active pour la valorisation de ce domaine public. Grâce au partenariat public-privé entre l’Etat guinéen et l’entreprise IMAAG HOLDING, les travaux d’aménagement ont démarré. Pour en savoir davantage, le Directeur opérationnel de l’entreprise partenaire de l’Etat (IMAAG HOLDING), Pierre Christian a bien voulu nous accorder cet entretien. Lisez !

Mediaguinee : Présentez-vous à nos lecteurs

Pierre Christian : Je me nomme Pierre Christian, Directeur opérationnel de IMAAG HOLDING. En cette qualité j’assure la coordination du Projet.

C’est quoi IMAAG HOLDING ?

IMAAG HOLDING est une société de droit guinéen spécialisée dans l’aménagement de terrains urbains, la réalisation des études en rapport avec la transformation urbaine et la production de logements.

Pouvez-vous nous présenter le programme d’aménagement du centre directionnel de Koloma ?

Ce projet répond à la vision de l’Etat guinéen de créer une ville nouvelle dans Conakry en vue du transfert du centre administratif des affaires de Kaloum vers Koloma sur une superficie de parcelle de 169 hectares. A travers un partenariat public-privé, l’Etat de guinéen et IMAAG HOLDING ont signé d’abord un mémorandum d’entente en avril 2019. Puis, une convention PPP 12 mois plus tard, soit le 15 avril 2020.

Quels sont les objectifs et les grandes étapes de ce projet ?

Les objectifs et les étapes du projet sont entre autres : Réaliser la conception du projet par IMAAG HOLDING ; Conformément à la vision de l’Etat guinéen réaliser toutes les études (topographiques, urbanistiques, VRD, géotechniques, impact économique environnemental et social) ; Faire approuver le plan d’aménagement par le Ministère de la ville et de l’Aménagement du territoire ; Réaliser les travaux de mise en état des sols et le décapage des voies prévues et leur reprofilage ; Réaliser la communication et débuter de la commercialisation des lots prévus pour les personnes morales privées.

Il faut préciser que les institutions de la république ne paient rien pour aller à Koloma. Réaliser les travaux VRD (voierie, d’assainissement, d’adduction d’eau potable, de réseaux d’éclairage public, de réseaux de fibres optiques, d’aménagement d’espaces de jeux et parking). Pour toutes fins utiles, il faut préciser que les investissements sont à la charge de IMAAG HOLDING.

En regardant le site, tout profane penserait que rien ne se déroule ici. Quels sont les travaux que vous avez déjà réalisés ?

Les étapes les 4 premières étapes sont déjà achevées. Il nous reste la communication et la réalisation des travaux VRD. Nous avons démarré la communication pour informer la population de l’effectivité du projet Koloma. Pour les travaux VRD, nous sommes en train de faire les approvisionnements en gravier, caniveaux et bordures et toute l’installation de chantier. Il faut préciser que l’installation d’une centrale à béton d’une part et une centrale d’enrobés d’autre part. Nous sommes très avancés et nous sommes en avance d’un an même d’ailleurs. Nous nous préparons à faire venir notre équipe technique et nos ingénieurs pour pouvoir renforcer ceux qui sont déjà sur place. Donc le début du mois de juillet, vous verrez l’installation et le mouvement de plusieurs engins sur le site pour encore marquer la présence de IMAAG HOLDING sur le site de Koloma.

Quelle est la durée du projet ?

La durée de ce projet est de 2 ans. Il convient de rappeler que la convention PPP est signée pour 24 mois. Les travaux VRD pourront être exécutés dans un délai de 14 mois étant donné que nous avions démarré le projet sur la base du mémorandum signé en avril 2019. Voyez vous nous avons engagé les investissements depuis le premier trimestre de 2019 sans convention. A partir de Juillet 2020, vous verrez toute la logistique sur le chantier. Nous sommes dans le délai et le projet avance très bien.

Quel est sera l’impact du projet

L’impact espéré de l’aménagement du centre directionnel de Koloma s’inscrit dans la vision globale du Président de la République, Pr Alpha Condé de réaliser dès maintenant. Grand Conakry 2040. En effet, il s’agit de permettre un aménagement plus structuré et plus respectueux de l’environnement ; Améliorer le cadre de vie de la population guinéenne ; Accompagner le développement économique du pays. En somme, l’aménagement du centre directionnel de Koloma contribuera au renforcement de la politique gouvernementale visant à promouvoir un développement dynamique et équilibré de la capitale économique et par ricochet, les régions de la Guinée. Concernant le trafic sur les voies routières, l’aménagement du centre directionnel de Koloma générera des gains économiques, mesurables notamment en termes de création de valeur ajoutée et d’emplois, pour la capitale économique et l’économie nationale dans son ensemble. Véritable éco quartier, cet aménagement s’inscrit dans une perspective de développement durable, offrant ainsi une qualité environnementale.

Peut-on avoir une idée sur les avantages du projet ?

Toutes les parcelles nues sont constructibles et toutes les voies seront bitumées. Des voies cyclables et piétonnes sont prévues, installations et raccordements de tous les réseaux VRD aux réseaux existants. La mixité fonctionnelle est respectée. Le centre directionnel de Koloma sera un quartier administratif et d’affaires proche des populations.

Quelles sont les conditions d’acquisition d’un lot au niveau dudit site ?

C’est un bail de 70 à 99 ans. Le postulant adresse une demande au Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire. Dès réception du courrier, le postulant reçoit l’offre dans un délai de 48 heures. Il dispose de 30 jours pour procéder à la réservation effective du lot moyennant paiement sur le compte séquestre de tout ou partie du montant. Lorsque que le client solde le montant indiqué dans son courrier réponse, il signe un contrat de bail dont la durée part de 70 à 99 ans avec le Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire.

Avez-vous un dernier mot ?

Mon dernier mot, c’est d’adresser nos vifs remerciements au Président de la République, Pr Alpha Condé et au gouvernement pour la confiance placée en IMAAG HOLDING. Nous invitons les entreprises guinéennes et les multinationales à procéder à la réservation de lots.

Propos recueillis par Youssouf Keita

