Pimpant, l’ex-Premier ministre Matata, “formateur” de l’équipe Kassory arrive à Kinshasa pour “braver l’injustice”

Matata Ponyo Mapon a occupé le poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo de 2012 à 2016. Son cabinet d’études, ‘’Congo Challenge’’, aurait signé récemment un contrat à la demande du Président Alpha Condé pour appuyer la Guinée dans le cadre de son programme d’émergence économique.

A ce titre, il œuvre auprès du gouvernement guinéen, pendant au moins deux semaines par mois, pour travailler avec son équipe. Mais seulement voilà, l’Inspection générale des Finances (IGF) de la RD Congo a relevé plusieurs griefs à charge contre Augustin Matata Ponyo dans l’affaire Bukanga Lonzo.

Il est en effet désigné comme « l’auteur intellectuel de la débâcle de ce parc », à travers la conception, la planification et les engagements pour paiement de plus de 83% des fonds décaissés directement au profit des comptes du partenaire sud-africain et de ses filiales logées en Afrique du Sud, ainsi qu’au profit de la société MIC Industries.

Dans la foulée, une demande de la levée d’immunité du sénateur Matata Ponyo a été adressée au Sénat.

De Conakry, l’ancien PM de la RD Congo a donc décidé d’écourter son séjour de travail et de rentrer à Kinshasa pour faire face à ce qu’il appelle ‘’une justice politiquement instrumentalisée’’. Il se dit fier d’avoir servi son pays dans la transparence.

« Je viens d’arriver à Kin pour répondre à la Justice. Je remercie les Congolais qui, par amour à la RDC, m’ont prié de ne pas revenir au pays. Je leur dis : par amour à la RDC, certains d’entre nous doivent avoir le courage de braver l’injustice. Les jeunes, surtout, en ont besoin. », a-t-il écrit sur son compte twitter.

Je viens d’arriver à Kin pour répondre à la Justice. Je remercie les congolais qui, par amour à la RDC, m’ont prié de ne pas revenir au pays. Je leur dis : par amour à la RDC, certains d’entre nous doivent avoir le courage de braver l’injustice. Les jeunes,surtout, en ont besoin. — Matata Ponyo Mapon (@Mapon_Matata) May 9, 2021

Elisa Camara