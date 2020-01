Pita : la réhabilitation de la route Bomboly-Maci-Sangaréya désormais une réalité grâce au ministre Mouctar Diallo

Depuis 1940, le tronçon Bomboly-Maci-Sangaréya n’a pas connu d’entretien mécanisé. En dépit de son importance, cette route est quasiment impraticable. C’est pour soulager les populations de ces localités que cette voie va être réhabilitée. Le samedi 11 janvier 2020, c’est le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Mouctar Diallo qui a procédé au lancement des travaux de reprofilage en présence du gouverneur de Labé, du préfet de Pita, des autorités locales et des populations bénéficiaires.

Dans son discours de circonstance, le Ministre Mouctar Diallo a remercié les populations qui se sont fortement mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux avant d’exprimer sa gratitude envers le Président Alpha Condé qui a permis la réalisation de ce projet. ‘’Nous avons constaté une forte mobilisation des populations de Maci, de Sangaréya, de Bomboly, de Pita mais aussi des ressortissants venus de l’étranger notamment, de l’Australie, et des États Unis. Cela démontre votre joie et votre satisfaction. C’est pourquoi, je voudrais remercier le Président de la République, Chef de l’État, le Professeur Alpha Condé qui a permis de réaliser cet important projet en faveur des populations tout en lui exprimant notre gratitude. Cette route depuis 1940, on nous l’a dit, n’a pas connu un entretien mécanisé. Donc c’est la première fois qu’il y a une réhabilitation grâce à la volonté du Président Alpha, grâce à sa vision de développement, et grâce à l’amour qu’il nourrit vis-à-vis des populations du Foutah’’, a déclaré le ministre de la jeunesse.

Le tronçon Bomboly-Maci-Sangaréya est d’une importance capitale pour les populations de ces trois communes rurales situées dans la préfecture de Pita, a indiqué le ministre Mouctar Diallo. Cette route va non seulement faciliter l’acheminement des produits agricoles dans la localité mais elle sera aussi une voie de contournement qui va lier Kindia à Pita sans passer ni par Mamou ni par Dalaba. ‘’Cette route non seulement va contribuer à créer de la richesse, parce qu’elle désenclave une zone d’un grand potentiel agricole mais aussi comme on le dit, partout où passe la route, se trouve le développement…’’, a-t-il dit.

Pour sa part, le Directeur National des routes préfectorales et communautaires Mandjan Traoré a déclaré que le paiement du financement des travaux a été accéléré grâce à l’appui personnel du Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Mouctar DIALLO. Estimés à plus de 18 milliards de francs guinéens, les travaux de cette route de 90 km vont durer 8 mois.

Ousmane KANDÉ