Pita: les populations de Sangaréah et Ley Miro rassurent Mouctar Diallo de la victoire d’Alpha Condé le 18 octobre

Les populations du Foutah continuent de réitérer leur soutien indéfectible aux idéaux de développement et de paix du Président de la République à l’occasion de la campagne électorale qui bat son plein dans le pays.

Hôtes des habitants de Sangaréah lundi, 05 octobre 2020, le ministre Mouctar Diallo, Directeur de campagne de la préfecture de Pita et le ministre Mory Sangaré, Chef de Cabinet à la présidence, ont été rassurés du plébiscite du candidat du RPG arc-en-ciel lors de la présidentielle à venir.

Dans son allocution de bienvenue, le secrétaire général de la commune rurale de Sangaréah Yéro Djouma Bah a tout d’abord salué les réalisations faites par le Président de la République avant de rassurer que les populations voteront massivement pour lui le 18 octobre. « (…) Les infrastructures sociales de base réalisées à Sangaréah illustrent éloquemment l’ambition du Président Alpha Condé, celle de promouvoir le développement socio-économique des collectivités. Rien que pour l’année 2019-2020, nous avons bénéficié de la réalisation de deux grands ponts sur le fleuve Konkouré et Kakrima, la construction et l’équipement de deux postes de santé et la construction de la route Maci-Sangaréah entre autres. Le professeur Alpha Condé est l’homme qu’il nous faut pour relever le grand défi de développement qui nous interpelle. Nous vous rassurons de la victoire éclatante du Professeur Alpha Condé le 18 octobre à Sangaréah », a-t-il déclaré.

En prenant la parole à cette occasion, le Directeur de campagne de la préfecture de Pita a salué les populations de Sangaréah pour la forte mobilisation. Mouctar Diallo leur a ensuite demandé d’aller retirer leurs cartes d’électeurs pour confirmer la victoire du Professeur Alpha Condé dans les urnes le 18 octobre prochain.

Après la sous-préfecture de Sangaréah, la délégation conduite par les ministre Mouctar Diallo et Mory Sangaré s’est rendue dans les districts de Sanka-Hafia et Kouyé et dans la sous-préfecture de Ley Miro. Partout, les populations ont réaffirmé leur ardente volonté de soutenir le candidat du RPG arc-en-ciel en le plébiscitant à la présidentielle d’octobre.