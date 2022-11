Pita : une délégation du Ministère de l’Enseignement technique séjourne pour constater la reprise des cours

Le Ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle ne compte pas baisser les bras quant à la qualification du système d’enseignement technique. C’est dans cette optique qu’une délégation dudit ministère a entamé une mission dans la région administrative de Mamou.

L’objectif, selon la délégation, est de s’assurer de l’effectivité de la reprise des cours et connaître le mode de fonctionnement des écoles techniques dans la région.

Dans la journée d’hier lundi, c’est à Pita que la délégation a entamé sa visite au centre d’éducation à l’environnement et au développement de Pita. Après cette école, elle s’est rendue dans le plus grand groupe scolaire de la ville Elhadj Ibrahima Baldé, où des milliers d’élèves reçoivent les cours en enseignement technique et professionnel avant de venir la journée fatigue à l’ENAE de Tolo.

Interrogé sur les motifs de ce déplacement, Dr Alhassane Baldé, Directeur national de la formation et du perfectionnement des enseignants au ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle qui conduit la délégation, a laissé entendre que l’objectif premier est de toucher du doigt la reprise des cours mais aussi recueillir les difficultés de ces écoles.

« L’objectif premier c’est de venir appuyer l’inspection régionale dans la supervision de la rentrée nationale pour nous assurer que la rentrée s’est bien faite, que les apprenants sont bien dans les écoles, que les enseignants sont présents pour assurer les cours et que les Directeurs des écoles sont présents. Le constat a été jusqu’à maintenant très positif. Nous avons commencé ce matin par la préfecture de Pita où nous avons visité le CEED de Pita et ensuite l’école professionnelle Elhadj Ibrahima Baldé où nous avons constaté de très belles choses, notamment la présence des élèves et les enseignants et toutes les mesures qui sont prises pour que l’enseignement puisse se faire dès le premier jour. Et ça réjouit énormément. Nous avons pu voir l’école nationale d’Agriculture de Tolo. Là également, nous sommes très satisfaits. Nous avons pu voir les apprenants et les enseignants qui ont déjà commencé les cours », explique Dr Alhassane Baldé, Directeur national de la formation et du perfectionnement des enseignants au ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Recevant la délégation dans l’enthousiasme car une première depuis sa prise de fonction, Lancéï Camara, Directeur des études du centre d’éducation à l’environnement et au développement de Pita, a livré ses sentiments avant de parler des difficultés.

« C’est un sentiment de satisfaction, de joie. Parce que c’est une première fois pour nous de recevoir une délégation de Conakry. Si la mission vient nous demander comment nous travaillons, c’est un ouf de soulagement pour nous. Le centre pour le départ là on a Onze (11) apprenants sur vingt (20) dont une fille.

On a beaucoup de difficultés, notamment les vivres. Vous savez l’école c’est à régime d’internat. Donc pour faire maintenir ces enfants-là ici, il faut le manger. S’il n’y a pas le manger, c’est difficile pour nous de les maintenir. Donc cette année, à l’ouverture, on n’a pas eu de moyens par rapport à leur prise en charge. Et aussi en matière pédagogique, souvent on est oublié. Le ministre n’envoie pas de matière d’œuvre, la documentation. On ne reçoit rien. Souvent, on est obligé d’acheter nos cahiers de préparation, tout ce qu’il faut pour dispenser les cours. Depuis que nous, nous avons pris fonction, on n’a pas eu de budget de fonctionnement. L’année dernière d’ailleurs on s’est endetté pour faire manger les enfants. Et quand on a pris service, on n’a rien trouvé.

Mais au compte du PRODEC, on a eu un financement. La première partie, on a eu des produits phytosanitaires, des ordinateurs, des petits outillages des dabas et des grillages et autres. Nous demandons au ministère de nous aider avec le projet d’extension qui est en cours, parce que ça nous tient à cœur. », souligne Lancéï Camara, Directeur des études du centre d’éducation à l’environnement et au developpement de Pita.

Après l’étape de Pita où la délégation s’est rendue a l’école privée technique et professionnelle Elhadj Ibrahima Baldé, le cap a été mis sur l’ENAE de Tolo. Là aussi, la délégation du ministère a été bien reçue par les responsables de ce centre. La Directrice de cet établissement a tenu a faire un bilan sur leurs difficultés.

« C’est un sentiment de joie parce que l’école avait beaucoup de choses à dire et à suggérer. Dieu merci, ils sont venus donc, ça m’a beaucoup soulagée. Sur les difficultés, on leur a parlé d’intrants qui doivent venir presque à temps. Parce que si nous recevons les intrants à temps, on n’aura pas de problème. Quand je prends l’exemple cette année, le financement qui a été fait c’est un peu tard par rapport à l’ouverture. Et heureusement pour nous, on avait la récolte de l’année dernière. Ce qui nous permet à l’heure là de nourrir les élèves.

Concernant l’ouverture, il n’y a pas eu assez d’engouement parce que les élèves avaient déjà en tête qu’il n’y avait pas le manger. Mais depuis qu’on a ouvert la cantine là, il y a eu l’engouement.

Nous voudrions que les intrants arrivent très tôt pour qu’on puisse préparer l’ouverture prochaine. Nous voudrions que les matériels didactiques soient là. Nous avons qu’un seul tracteur », déclare N’balou Keita, Directrice de l’ENAE de Tolo.

Parmi les difficultés notées pendant ces différentes rencontres, le problème sur le numérique est revenu sur toutes les lèvres.

Hamidou Diallo, Directeur national du Numérique au ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a mentionné ceci: « Ce sont des cas concrets. Et c’est l’objectif de cette visite-là. C’est de venir s’enquérir de la réalité des enseignants et des apprenants. C’est ce qui nous permettra de remonter certaines informations au niveau du département. Et à chaque Direction, notamment la Direction du Numérique de prendre en compte les difficultés pour essayer d’améliorer le processus de communication, de mettre en place un système qui permet d’avoir une communication plus fluide. Que l’information du haut descende au niveau de la base pour que les apprenants et les enseignants puissent avoir l’information en temps réel. »

Il faut souligner que cette délégation composée de deux cadres du département de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle s’est beaucoup réjouie du cadre trouvé en place dans les différentes écoles. Ce mardi, le cap est mis sur la ville de Mamou.

Jacques Kamano