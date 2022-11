Pivi à la barre: » C’est moi qui ai présenté Toumba à Dadis »

Lors de la poursuite de son interrogatoire, ce lundi 28 novembre devant le tribunal criminel de Dixinn delocalisé à la cour d’appel de Conakry, Colonel Claude Pivi alias Coplan a confié qu’il est celui qui a présenté commandant Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba à l’ex- chef de l’état, capitaine Moussa Dadis Camara.

« C’est moi qui ai mis en relation le commandant Toumba et le capitaine Dadis. C’était au BQG quand il( Toumba)m’a rencontré pour me dire que sa maman est malade. Il m’a dit de l’aider pour qu’il puisse voir le capitaine Dadis. Je lui ai dit que si sa maman est malade, c’est notre maman. Je lui ai dit que je vais essayer de voir ça. Je l’ai pris pour envoyer chez le président. J’ai dit au président que c’est un de mes hommes, sa maman est malade, il faut le secourir. Et il a été secouru par le président qui a fait ce qu’il pouvait. Finalement, il m’a dévié. Lui et Marcel sont devenus les bébés hollandais du président, c’est eux qui pilotaient tout« ,a expliqué, Colonel Pivi à la barre.

A noter que lors de son passage à la barre, commandant Toumba avait soutenu que c’est Dadis Camara en personne qui était sorti à sa recherche pour faire connaissance avec lui. Car, ce dernier voulait qu’il l’aide à monter au pouvoir.

Elisa Camara

