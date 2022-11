Pivi aussi : « c’est moi qui ai donné le pouvoir à Dadis »

Après commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, c’est aussi le colonel Claude Pivi qui a affirmé à la barre, ce mercredi 23 novembre être celui-là qui a imposé capitaine Moussa Dadis Camara à la tête de la Guinée après le décès du général Lansana Conté en décembre 2008.

« Quand il y a eu mouvement au camp Alpha Yaya Diallo concernant la prise du pouvoir et pour tout finaliser, nous sommes rentrés dans le bureau du général Sékouba Konaté. Et ce jour, nous étions (quatre, à savoir: le colonel Issa Camara, paix à son âme, le Général Sékouba Konaté, le président Dadis et moi. C’est là où, on a discuté de la situation du pouvoir. Sur place, Issa a dit que c’est Sékouba Konaté qui doit prendre le pouvoir. J’ai tapé sur la table pour dire non ! Ce n’est pas Konaté qui doit prendre le pouvoir, mais plutôt Dadis. Toumba n’était même pas là bas ce jour« , a expliqué Pivi, ex-ministr3 dr la sécurité présidentielle sous le CNDD qui est à son 2è jour de comparution devant me tribunal criminel de Dixinn dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009.

Elisa Camara

