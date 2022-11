Pivi: « si je voulais le pouvoir, je l’aurais pris avant Dadis. Il le sait »

Accusé par Toumba d’avoir été parmi ceux qui voulaient prendre le pouvoir après le décès du président Lansana Conté en décembre 2008, le colonel Claude Pivi alias Coplan a balayé mardi d’un revers de main cette accusation de l’ex-aide de camp de Dadis. Indiquant que s’il était intéressé par le pouvoir, il l’aurait pris avant le capitaine président ou le général Sekouba Konaté.

« Si, moi je voulais le pouvoir, j’aurais pris ce pouvoir avant le capitaine Dadis. Il le sait, ils sont assis ici. Si, je voulais le pouvoir, c’était le jour où je suis rentré chez le président Conté, paix à son âme. Parce que le Vieux en âme et conscience m’avait dit: mon fils, l’hélicoptère est là, aidez-moi pour que je retrouve mon village à Gbantama. Vous les militaires, faîtes ce que vous voulez. C’est moi, qui ai dit non, Papa vous resterez toujours président, parce que vous le méritez. Nous, on n’est pas méchants jusqu’à ce niveau. Parce que c’est vous qui nous avez mis dans l’armée, je suis un ami inséparable de votre fils Ousmane Conté. Moi, ma mission principale, c’est de signer ce document pour les militaires. Si, moi j’étais ambitieux du pouvoir, j’aurais pris le pouvoir avant le capitaine Dadis ou le général Sékouba Konaté », a déclaré, le colonel Pivi en répondant à l’une des questions de l’un de ses avocats.

Elisa Camara

