Plaidoirie des familles des tirailleurs auprès du CNRD

Nous, familles des tirailleurs réunies en Association des Enfants des Tirailleurs Sénégalais de Guinée, avons pris acte la prise effective du pouvoir par l’armée guinéenne, le dimanche 05 septembre 2021, sous la conduite du Colonel Mamady DOUMBOUYA, Commandant du Groupement des Forces Spéciales, Président du Comité Nationale de Rassemblement et du Développement (CNRD).

Cette prise du pouvoir suscite beaucoup d’espoirs et intérêts dans les familles des tirailleurs sénégalais de Guinée communément appelé Anciens Combattants, pour la résolution définitive sur les accords du contentieux financier, entre la France et la Guinée ;

En se fondant sur le décret N° 70-156 du 6 février 1978 portant publication de l’Accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif au règlement du Contentieux financier entre les deux pays, consigné dans le procès -verbal signé à Paris le 26 janvier 1977, l’Association des Enfants des Tirailleurs Sénégalais de Guinée (AETSG) reste convaincue que l’avènement du CNRD est l’occasion idoine pour notre chère patrie d’aller vers une transition apaisée et inclusive. Ce qui suscite de notre part un immense espoir de renouveau pour les populations en général et les familles des anciens combattants en particulier.

La Guinée dotée d’immense ressources naturelles riches et variées (bauxite, diamant, uranium, manganèse, pétrole, or, fer, calcaire, nickel, platinium, cuivre etc.) jouit des conditions climatiques favorables, mais, faute à la malgouvernance, sa population vit au-dessous de deux dollars par jour. Quel paradoxe !

L’Association des Enfants des Tirailleurs Sénégalais de Guinée – AOF, soutient et demeure fidèle aux idéaux du Conseil National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD) et le Colonel Mamady DOUMBOUYA, président de la République, Président du CNRD, Chef de l’Etat, Commandant en chef des Forces Armées Guinéenne sur qui les familles des tirailleurs peuvent compter pour bénéficier de leurs droits.

Le succès de cette œuvre historique doit être une victoire fondamentale de la justice et de la démocratie en Guinée.

Vive La République de Guinée

Vive le CNRD

Vive les Tirailleurs Sénégalais

Pour l’Association

Le Président

Amadou Lamarana DIALLO

Tel : 622 27 69 47