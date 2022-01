Plainte contre les Gnelloy : Cellou Dalein fait machine arrière !

Finalement, le leader de l’UFDG (Union des forces democratiques de Guinée) n’ira pas au bout de sa plainte. Ce mercredi matin, au 2è jour du procès qui se tient au tribunal de première instance de Kaloum (TPI-K), les avocats de M. Dalein ont exhibé la lettre de désistement de leur client qui poursuivait Fatou et Ousmane Gnelloy Diallo pour « injures publiques et diffamation ». La justice de son côté a entériné le désistement et mit fin aux débats.

Les discussions tournent maintenant autour de la 2è procédure qui concerne la plainte de la famille Dalein contre les Gnelloy. Nous y reviendrons…

Christine Finda Kamano, depuis le TPI de Kaloum