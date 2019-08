Plainte contre Moh Soumah : Chérif de Washington va-t-il en découdre avec des proches de Macky Sall ?

Moh Soumah, un jeune très actif sur le réseau social Facebook et qui serait proche de l’entourage du président sénégalais Macky Sall et partisan du général Sékouba Konaté est dans le viseur du conseiller personnel du Premier ministre Chérif Haïdara. Ce dernier a porté plainte contre le jeune guinéen installé à Dakar à la direction du Bureau central d’Interpol Conakry pour diffamation, atteinte à la vie privée et utilisation frauduleuse de données informatiques.

Si la plainte est régulière, l’on se demande bien comment Chérif de Washington pourrait venir à bout du jeune ‘’protégé’’ du régime sénégalais qui passe le clair de son temps à chanter et danser pour Macky et Konaté sur la toile ? Peut-être que l’implication du Premier ministre guinéen serait nécessaire…

Visiblement apeuré, Moh Soumah a effacé sur sa page tous les écrits -au vitriol- et autres injures contre le régime de Conakry et les autorités actuelles…

Mediaguinee