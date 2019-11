Plainte pour ‘’diffamation’’ contre Lansana Diawara :  son avocat dit ignorer la destination de son client

Le coordinateur de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) Lansana Diawara a répondu ce lundi, 25 novembre à la convocation de la DPJ suite à une plainte de l’ancien ministre de la sécurité et de la protection civile, Alpha Ibrahima Kéira pour diffamation par voie de presse. Après des heures d’audition, Lansana Diawara a été conduit au parquet de Dixinn pour y être entendu.

Interrogé, Maitre Thierno Souleymane Barry a indiqué que son client a été conduit à une destination inconnue.

‘’Vous vous souvenez très bien que Lansana Diawara a fait l’objet d’une plainte de la part du ministre Kéira pour diffamation. Un site d’informations a indiqué que le ministre avait démonté les installations à son bureau. Quelques temps après, monsieur Diawara qui est connu de la société civile a relayé l’information en disant simplement ce qui s’est passé (…) Ce matin, nous sommes venus vers 11 h pour répondre en bon citoyen à notre convocation. Il nous a été notifiés de revenir vers 14h, ce que nous avons fait. Et, notre client a été entendu. Comme vous le savez, il a nié les faits. Il n’a jamais fait de diffamation. D’autant comme il le soutient, le ministre lui-même confirme qu’il a pris des objets. Peut-être des objets personnels ou autres. Et, la diffamation suppose qu’il dit quelque chose qui n’est pas réel. A la fin de la procédure, il était question de garde à vue de 24h, de 48h ou 72h. Il est déféré en fin de journée au parquet de Dixinn. Arrivés là, le procureur notifie qu’il n’y a personne. Donc, la procédure doit revenir ici à 11h demain. Ils sont repartis avec lui et ce sont eux seulement qui savent ce qu’ils vont en faire. Pour moi, il est à destination inconnue. On lui a dit de le ramener certainement à la DPJ mais, pour nous, on est déjà devant le parquet. Donc, juridiquement parlant, pour nous, on ne sait pas où ils l’ont amené’’ a dit maitre Thierno Souleymane Barry, avocat du président de la MAOG.

Mohamed Cissé