Gouvernement : quand Kassory écrit au chef de l’Etat pour fustiger la démarche de Kanny (lettre)

Décidément, il ne fait pas bon être Premier ministre en Guinée. Au Palais de la Colombe de Boulbinet, entre Ibrahima Kassory Fofana et certains ministres, l’atmosphère est souvent des plus difficiles. La rédaction du Plan de riposte économique au Covid-19 a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Tenez, dans une lettre adressée récemment au chef de l’Etat, le Premier ministre s’est plaint de la démarche “inappropriée” de la ministre du Plan et du développement économique Kanny Diallo qui l’a snobé pour déposer une note au président de la République. Alors que, regrette-t-il, “c’est moi qui lui ai transmis la copie du plan de riposte économique et elle se devait, si elle avait des commentaires, de me revenir. Cela témoigne d’une indiscipline administrative et d’un manque de loyauté absolument inacceptables”.