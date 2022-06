Plaques d’immatriculation : Yattassaye Fils Guinée rassure ses clients de la disponibilité d’un important stock

Pour faire taire les rumeurs, les établissements Yattassaye Fils Guinée, spécialisés dans la fourniture et l’emboutissage de plaques d’immatriculation en Guinée, au Mali, au Sénégal et au Niger, a convié la presse dans ses locaux, ce vendredi 03 juin, pour rassurer ses clients de l’existence et la disponibilité de plaques d’immatriculation sécurisées pour les véhicules et les motos.



Depuis ce 1er juin, les nouvelles plaques d’immatriculation (Auto et moto) sont en vente dans les locaux de Yattassaye Fils Guinée.

Répondant aux rumeurs faisant état d’un manque de plaques d’immatriculation au sein de Yattassaye Fils Guinée, le directeur des opérations

« C’est une contrevérité. Lors de la visite guidée, vous avez constaté le stock présent ici en Guinée. A date, comme vous l’avez si bien constaté dans le stock local, il y a 8 000 plaques qui sont disponibles sur un stock total de 230 000 plaques. Donc, il y a un stock de plus de 220 000 plaques qui sont en cours de route », a déclaré Mamadou Yattassaye, le directeur des opérations de Yattassaye Fils Guinée avant de lancer un appel aux emboutisseurs agréés : « On réitère l’information aux emboutisseurs conformément au courrier qui leur a été transmis, de venir acheter leurs plaques chez nous. Et ce, conformément à la lettre su ministère des infrastructures et des transports du 06 décembre 2021 qui nous a remis dans nos droits contractuels en tant que concessionnaire du service de fournissement de plaques d’immatriculation en République de Guinée ».

Pour sécuriser ses plaques, les établissements Yattassaye ont développé une application de gestion des immatriculations pour traiter l’ensemble de la procédure d’immatriculation tout en garantissant l’authenticité d’identification primaire des engins et leurs propriétaires.

A en croire le directeur des opérations, les établissements Yattassaye Fils Guinée garantissent à travers l’application : « Une collecte de données sécurisées et fiables en temps réel sur les immatriculations ; un déploiement rapide des agents pour la bonne marche de la base de données ; une optimisation et une efficience dans le recoupement des informations et la protection contre les usurpations d’identité, les duplicatas ; une protection contre la manipulation et les duplicatas ; l’assurance de donner un fichier unique, fiable sur l’état du parc national d’immatriculation à l’État guinéen », a expliqué Mamadou Yattassaye.

Aliou Doumbouya, le PDG de la structure d’emboutissage AKD et frères soutient : « La plaque Yattassaye, j’ai acheté avant-hier 1er juin. J’ai été au niveau du carrefour Constantin, à la banque islamique pour faire le paiement. Je suis venu à Coléah (locaux de Yattassaye Fils Guinée) ici pour récupérer le stock. Avec le système qu’on nous a montré pour la sécurisation, j’ai appliqué et pour moi, c’est fiable. Une fois enregistré tous les renseignements, avec celui qui a l’autorisation de vérifier, il peut connaitre celui qui a fait la plaque et comment la procédure s’est passée avec le numéro de téléphone du propriétaire de la plaque et tout. Avec le système qu’ils ont mis en place, c’est sécurisé plus dans ce cas, le demandeur, son numéro de téléphone est là et son adresse. Et en plus, le propriétaire de l’engin, son numéro de téléphone et son adresse, tout est là. C’est facile de récupérer en cas de perte. J’ai acheté 14 cartons de plaques. 10 cartons de longues plaques (pour les véhicules) et 04 cartons de plaques de motos que j’ai commencé à utiliser » a témoigné Aliou Doumbouya.

Le directeur des opérations a tenu à remercier les autorités de la transition notamment le président de la transition, Mamadi Doumbouya et Yaya Sow, le ministre des infrastructures et des transports pour avoir rétabli les établissements Yattassaye Fils Guinée dans ses droits contractuels.

Les établissements Yattassaye Fils Guinée sont spécialisés

Sadjo Bah

625016669