Plénière de l’Assemblée nationale: Damaro à La Mecque, Alsény Kolia Sylla remplace Dr Zalikatou Diallo

En l’absence du président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara (en Arabie Saoudite avec son épouse pour faire la Umra), c’est le 2ème vice-président, Dr Fodé Soumah, qui a présidé la plénière de l’Assemblée nationale ce vendredi 7 mai 2021.

Il faut rappeler que Dr Zalikatou Diallo qui était jusque là première vice-présidente de l’Assemblée nationale est désormais la ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté. « C’est désormais Alseny Kolia Sylla qui prendra siège en lieu et place de Dr Zalikatou Diallo au sein du groupe parlementaire RPG-ARC-EN-CIEL et ceci c’est en application de l’article 123 du code électoral. Alsény Kolia Sylla était le 46ème inscrit sur la liste du RPG-ARC-EN-CIEL. Ainsi donc, il rejoint l’assemblée nationale en remplacement numérique de Dame Zalikatou Diallo », dira l’honorable Fodé Soumah.

L’assemblée plénière de ce vendredi 7 mai 2021 portera sur l’examen et l’adoption du texte de la convention d’établissement de la société agro-alimentaire Guineo-Emiratie (SAGE-SA), ex-SALGUIDIA, qui était à l’arrêt depuis 40 ans et le développement Socio-économique des Zones de production de l’ananas en République de Guinée.

Mamadou Yaya Barry