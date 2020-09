Plénière du FNDC : Cellou, Ousmane Kaba, Kabèlè manquent à l’appel

La plénière du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a débuté ses travaux ce mercredi, 9 septembre au siège de la PCUD à Kipé, en banlieue de Conakry. Sans surprise, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, Dr Ousmane Kaba du Pades, Me Abdoul Kabèlè Camara du RGD qui ont décidé de braver l’interdit du Front de se présenter à la présidentielle du 18 octobre prochain face à Alpha Condé ont manqué à l’appel. Ni eux ni leurs représentants n’ont été vus.

Par contre, Sidya Touré, leader de l’UFR qui a décidé de boycotter l’élection pour rester, dit-il, dans le cadre du FNDC, a dépêché Saikou Yaya Barry et l’nacien ministre Mohamed Tall à ces travaux dont les conclusions sont très attendues.

Bah Oury de l’UDRG, Dr Faya Lansana Millimouno du BL, Etienne Soropogui, Aliou Bah et le coordinateur national du FNDC Abdourahmane Sano et bien d’autres ténors du Front sont en ce moment en conclave. Iront-ils jusqu’à exclure Dalein et Cie du Mouvement?

Au moment où nous mettions cet article en ligne, les débats sont très houleux entre les membres du FNDC.

Elisa CAMARA, depuis Kipé