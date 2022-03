 Plénière du Forum des partis politiques (FPP) : « Nous attendons beaucoup de ce cadre de dialogue… » (Mamadou Malal Bah, MoDel)

Ce jeudi 17 mars, le Forum des partis politiques a tenu une plénière au siège du MoDel (Mouvement démocratique Libéral). Au sortir de cette rencontre, Mamadou Malal Bah, secrétaire chargé du suivi-évaluation des structures du MoDel, en même tant membre de la plate-forme FFP, a, au nom de la plate-forme, parlé de l’objectif de cette plénière.

« Au titre des informations générales, il a été question de débattre de l’actualité politique. Et à l’unanimité, nous avons salué le fait que le cadre de concertation vient d’être mis en place par le ministère en charge de l’Administration du Territoire depuis lundi. Nous espérons que cela sera institutionnalisé d’ailleurs, c’est l’une de nos thématiques, instaurer un cadre de dialogue. Il y a une commission qui a travaillé et ici dans le compte rendu on a validé. Il y a également la commission électorale qui a produit un travail que tout le monde a salué, qu’on a validé. Il y a le chronogramme de la transition qui a été produit, on a discuté autour de ça, il y a eu des amendements. Donc ça a été validé de façon provisoire et les autres commissions sont en train de travailler. Ça commence à évoluer et on espère que la prochaine plénière, nous allons valider toutes les commissions. Et à l’issue de ça, un document sera présenté et nous travaillons sur ce document qui sera transmis à qui de droit, aux autorités de la transition, et si vous voulez aux autres partis politiques, mais également aux institutions internationales. Il faut répéter cela, nous sommes dans une période de transition, nous voudrons que les choses aillent de l’avant afin que la Guinée revienne à l’ordre constitutionnel. Sinon avant c’est comme si on était dans un avion, des passagers embarqués qui ne maîtrisent pas les membres de l’équipage, imaginez la suite. », a-t-il déclaré.

Ensuite, il a parlé des attentes du FFP vis-à-vis de ce cadre de dialogue.

« Nous attendons beaucoup de ce cadre de dialogue pour que des questions essentielles soient abordées. A savoir la période de la transition, quel organe de gestion ? Parce que quand on dit qu’on est dans une transition, il faudrait bien qu’on aille vers des élections et c’est ça l’objectif des partis politiques. Les élections libres et transparentes pour que la junte puisse rendre le pouvoir aux civils. C’est de ça qu’il s’agit et nous travaillons dans ce sens. »

Selon Mamadou Malal Bah, la prochaine plénière se tiendra dans 2 semaines et que le lieu et la date seront communiqués à la presse.

Christine Finda Kamano