Plus de 2,5 millions de doses de vaccin anti Covid reçues par la Guinée grâce à l’Union européenne à travers la facilité Covax

Depuis avril 2021, la facilité COVAX a envoyé plus de 2,5 millions de doses de vaccin anti Covid-19 en Guinée. Ces dons représentent presque 40% de toutes les doses reçues par le pays pour lutter contre la pandémie.

Conakry – 18 novembre 2021 : Une cérémonie de réception officielle d’un nouveau lot de vaccins anti Covid-19 s’est déroulée ce jour dans les locaux de la Pharmacie Centrale de Guinée en présence du Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Mohamed Béavogui, du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Mamadou P. Diallo, du Dr Casimir Manengu, Représentant ad intérim de l’OMS en Guinée ; et du côté européen de leurs Excellences, les Ambassadeurs de l’Union européenne, M. Josep Coll, de l’Espagne, M. Cristian Font Calderon, des chargés d’affaires de l’Allemagne et de la Belgique et des Conseillers des Ambassades de France et d’Italie.

L’Union européenne et ses Etats membres contribuent avec plus de trois milliards d’euro à la facilité COVAX. Dans ce cadre, des contributions en faveur de la Guinée ont été enregistrés de la part de certains Etats membres à titre bilatéral. La facilité COVAX démontre que le multilatéralisme et la solidarité internationale fonctionnent.

L’Union européenne fournit également une aide technique et financière pour le déploiement des vaccins dont la Guinée va bénéficier à hauteur de 2 millions d’euro. Elle soutient aussi la fabrication des vaccins, des diagnostics, des médicaments et des technologies de la santé en Afrique et appuie activement le processus de l’OMS en vue d’un Traité international sur les pandémies.

Grâces à la solidarité et aux efforts combinés des autorités guinéennes et les partenaires techniques et financiers, la Guinée a pu atteindre une couverture vaccinale contre la Covid-19 qui la place parmi les premiers pays en Afrique.

Source : Délégation UE – Guinée