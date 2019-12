Plus de 800 jeunes mobilisés à N’Zérékoré pour l’avant-dernière étape de la caravane nationale de la jeunesse

La région administrative de N’Zérékoré a abrité ce lundi, 02 décembre 2019, l’avant-dernière étape de la caravane nationale citoyenne. Les activités de cette caravane nationale initiée par le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Mouctar Diallo, se sont déroulées à la maison des jeunes de N’Zérékoré en présence de plusieurs jeunes volontaires et des autorités locales.

Au nom du Ministre de la Jeunesse, l’Inspecteur régional de la jeunesse Moustapha CAMARA a souhaité la bienvenue et un agréable séjour de travail à l’ensemble des caravaniers. Le préfet de N’Zérékoré a quant à lui salué les populations qui se sont fortement mobilisées. El hadj Sory SANOH a invité les jeunes guinéens à refuser d’être manipulés par les politiques qui sont selon lui à la base des problèmes au sein de la société.

Il a également remercié les caravaniers qui ont exprimé leur maturité citoyenne, civique et morale à travers des messages de paix dans le pays. Le préfet de N’Zérékoré a aussi mis l’occasion à profit pour inviter tous les jeunes ayant l’âge de voter à se faire recenser en vue d’accomplir leur devoir civique lors des prochaines échéances électorales.

Pour sa part, M. Yomba Sanoh, Directeur général de l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse a officiellement remis les documents de loi portant institution et réglementation du Volontariat et un autre document de loi portant organisation et fonctionnement du Volontariat en République de Guinée aux autorités régionales.

Il faut signaler que la région administrative de N’Zérékoré a mobilisé plus de 800 jeunes volontaires. Les thématiques comme le volontariat, la Citoyenneté et la protection de l’environnement ont été développées par les caravaniers. C’est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin. La caravane nationale citoyenne s’achèvera le samedi 07 décembre 2019, à Kindia et la cérémonie de clôture sera présidée par le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Mouctar Diallo.