Plusieurs cadres limogés pour « des faits présumés de détournement de deniers publics… »

Dans un décret publié ce lundi 14 février 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé au limogeage de plusieurs hauts cadres pour « des faits présumés de détournement de deniers publics, faux, usage de faux en écrire publique et complicité pendant par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) et devant certaines juridictions d’instance. » Ce sont :

1- Société des Eaux de Guinée (SEG) : M. Mamadou Diouldé Diallo, Directeur général

2- Pharmacie Centrale de Guinée (PCG) : Dr Moussa Konaté, inspecteur général de la santé

3- Agence Nationale de l’Assainissement de la Salubrité Publique : Mme Condé Marie Touré, Directrice générale

4- Hôpital de l’Amitié Sino-guinéen : Dr Sandy, Directeur général

5- Commune de Matam : M. Saidouba Sacko, Maire

6- Fonds de Sauvegarde de l’Environnement : Amadou Sébory Touré, Directeur général

7- Office National de Contrôle Sanitaire des Produits de Pêche et de l’Aquaculture : M. Moussa Keita Kabassan, Directeur général

Mediaguinee