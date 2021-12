Plusieurs cadres nommés au Ministère de l’Environnement (décret)

Dans une série de décrets publiés ce mardi à la télévision nationale, le président de la transition a procédé à la nomination de plusieurs cadres au département en charge de l’Environnement et du Développement Durable. Ce sont :

1- Conseiller principal : Dr Saidou Barry Sidibé, matricule ‪205 459 Y, précédemment secrétaire général du ministère de l’Environnement et du Développement ;

2- Conseiller juridique : M. Cyril Aboly, matricule ‪212 894 J, précédemment chef département Normes et Réglementation environnementales au Bureau guinéen d’audit et de conformité environnementale au ministère de l’Environnement et du Développement durable ;

3- Conseiller en charge de l’Environnement : M. Samba Kany Diakité, matricule ‪232 544 B, précédemment chef division Unité Climat à la Direction nationale des Pollutions, Nuisances et Changement climatique au ministère de l’Environnement et du Développement durable ;

4- Conseiller en charge du Développement durable : M. Paul Kima Evé Guilavogui, matricule ‪252 122 G, précédemment chef de la division Unité technique, Suivi évaluation à l’Office guinéen des parcs et réserves ;

5- Conseillère chargée des missions : Mme Halimatou Diallo, matricule ‪247 987 F, précédemment cheffe section Valorisation des déchets solides et liquides à la Direction nationale de l’Assainissement et Cadre de vie.

Mediaguinee