Plusieurs cadres nommés aux départements des Infrastructures et celui des Pêches (décrets)

Dans une série de décrets publiés ce samedi 18 décembre 2021 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs cadres aux départements en charge des Infrastructures et des Transports et celui des Pêches et de l’Economie Maritime. Ce sont :

Ministère des Infrastructures et des Transports

1- Conseiller principal : Demba Kourouma, Matricule 18 01 93 S

2- Conseiller juridique : Rodriguez Georges Loua, Matricule 28 31 92 N

3- Conseiller chargé de l’Analyse Economique : Mamadou Saliou Diaby, Matricule 52 76 01 J

4- Conseillère chargée des transports aériens et de la météorologie : Marie Mansour, Matricule 14 34 49 Y

5- Inspecteur Général : Alpha Souleymane Bah, Matricule 32 28 99 P

6- Inspecteur général adjoint : Michel Bangoura, Matricule 55 18 89 A

Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime

1- Conseiller Juridique : Tamsir Diallo, Matricule 27 90 93 D

2- Conseillère chargée des questions vétérinaires : Mme M’Mah Savané, confirmée

3- Conseillère chargée de Mission : Mme Kadiatou Salibaly Diallo, Matricule 24 39 48 S

4- Inspecteur Général : Mamadi Luc Oliano, Matricule 24 72 55 G

5- Inspecteur Général adjoint : Koumandjan Keita, précédemment analyste conformité à la Société Générale de Guinée

Mediaguinee