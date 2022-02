Ministères : plusieurs hauts cadres nommés

Dans une série de décrets publiés ce mardi à la télévision nationale, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres aux Ministères de l’Administration du territoire et celui des Infrastructures et des Transports. Ce sont :

Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

1– Conseiller Principal : Dr Mamadi Yamory Condé, Matricule : 159598M, précédemment conseiller général dudit Ministère

2- Conseiller Juridique : Cécé Loua, Matricule : 198269S, précédemment Directeur national de la réglementation administrative et des frontières

3- Directeur général de l’Appropriation et des Services Sociaux de Base : Abdoulaye Kaba, Matricule : 190224D, précédemment Directeur national de la décentralisation

4- Directeur général adjoint de l’Appropriation et des Services Sociaux de Base : Alpha Ibrahima Barry, Matricule : 190090V, précédemment expert au centre national de coordination de mécanisme de l’alerte précoce aux risques sécuritaires à la Primature

5- Directrice nationale de régulation et de promotion des organisations non gouvernementales et du mouvement associatif : Mme Delphine Ouendouno, Matricule : 245994M, précédemment Directrice nationale du service d’action humanitaire

6- Directeur national des libertés publiques et des frontières : Moriba Magassouba, Matricule : 250989J, précédemment Directeur national adjoint de la règlementation administrative et des frontières

7- Directrice nationale adjointe des libertés publiques et des frontières : Mme Aminata Sobra Bangoura, Matricule : 269201P, chargée d’Etudes à la direction nationale des affaires politiques et administration électorale

8- Directeur national de l’Agence nationale des Financements des Collectivités : Sékou Mawa Touré, précédemment responsable administratif et financier du projet d’appui à la gouvernance locale dans les collectivités

9- Directeur national adjoint de l’Agence nationale des Financements des Collectivités : Mohamed Sikhé Camara, Matricule : 262770C, précédemment Conseiller chargé de la gouvernance territoriale participative

Ministère des Infrastructures et des Transports

M. Mohamed Pascal Camara, précédemment ingénieur, chef du bureau d’Etudes et de stratégie à l’Agence Guinéenne de l’Aviation Civile (ANA), est Directeur général adjoint de l’Agence de Navigation Aérienne, en remplacement de M. Alhoussény Barry

Mediaguinee