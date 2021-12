Plusieurs cadres nommés aux Ministères de l’Agriculture, des Finances et de l’Information

Dans une série de décrets publiés ce lundi à la télévision nationale, le président de la transition a procédé à la nomination de plusieurs conseillers aux Ministères de l’Agriculture et de l’Elévage, de l’Economie, des Finances et de la Planification, de l’Information et de la Communication. Ce sont :

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

1 – Conseillère principale : Dr Aissatou Baldé, précédemment Directrice générale adjointe de la commission production industrie et animal ;

2– Conseiller chargé des questions agricoles et des infrastructures : Monsieur Ibrahima Kaba, précédemment spécialiste en administration et des projets ;

3– Conseillère chargée des questions de santé animale : Dr Daouda Bangoura, précédemment conseiller principal au Ministère de l’Elevage ;

4– Conseiller juridique : Madame Djamilatou Sow, précédemment avocate au barreau de Guinée ;

5– Conseiller chargé de missions, Monsieur Faya François Ifono, précédemment journaliste, animateur culturel et politique à la télévision nationale

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification

1– Conseillère principale : Madame Émilie Bernadette Leno, précédemment secrétaire générale du ministère de l’économie et des finances ;

2– Conseiller chargé de la planification, des questions économiques dt monétaires ; Monsieur Péma Guilavogui, précédemment secrétaire général du ministère du développement économique et de la planification ;

3– Conseiller chargé des investissements, des partenares au développement : Monsieur Mongnouma Mamadou Doumbouya, précédemment conseiller chargé des investissements au ministère de l’économie et des finances ;

4– Conseiller juridique : Elhadj Mamadou Cellou Diallo, précédemment responsable de la coordination du programme stabilisation, délégation union européenne ;

5– Conseiller chargé des finances publiques : Monsieur Lamine Camara, précédemment chef de la division de la gestion de l’aide publique.

Ministère de l’Information et de la Communication

1-Conseiller technique : Kaba Condé, précédemment journaliste à la RTG

Mediaguinee