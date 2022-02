Plusieurs cadres nommés aux Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Promotion Féminine

Dans une série de décrets diffusés ce jeudi 10 février 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres aux Ministères de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et celui de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables. Ce sont :

Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables

1 Mme Mawa Guèye, précédemment directrice générale adjointe des centres d’autonomisation des Femmes au Ministère de l’Action Sociale et de l’Enfance, est nommée conseillère chargée de la promotion féminine et de l’enfance

2 Mme Oumou Hawa Camara, précédemment inspectrice générale adjointe du Ministère de l’Action Sociale et de l’Enfance, est nommée Directrice nationale adjointe de l’enfance au Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation

1- Conseiller principal : Pr Mamadou Saliou Diallo, enseignant chercheur, matricule : 196138K, précédemment directeur général de l’institut supérieur de formation à distance

2- Conseillère juridique : Mme Koumba Madeleine Millimono, juriste, précédemment chargée de la promotion des travaux d’intérêt général et des alternatives à la détection pour les mineurs (Terre des Hommes)

3- Inspecteur général : Pr Abdoul Karim Diallo, enseignant chercheur, matricule : 110001V, précédemment directeur du bureau de stratégie et de développement au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

4- Inspectrice générale adjointe : Mme Fatoumata Labo Baldé, économiste, matricule : 256081X, précédemment cheffe de section relation économique et extérieur à la direction nationale des études économiques et de la prévision au Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

5- Directeur général de l’Enseignement Supérieur : Dr Oumar Doumbouya, enseignant chercheur, matricule : 265081K, université Général Lansana Conté de Sonfonia

6- Directrice générale adjointe de l’Enseignement Supérieur : Dr Fanta Touré, enseignante chercheur, matricule : 191217P, précédemment directrice générale de l’école supérieur du Tourisme et de l’Hôtellerie

7- Directrice générale de la recherche scientifique : Dr Mafory Bangoura, enseignant chercheur, matricule : 199214Z, confirmée

8- Directeur général adjoint de la recherche scientifique : Dr Ramadan Diallo, enseignant chercheur, précédemment directeur exécutif du centre international de recherche et de documentation

9- Directrice générale de l’Innovation : Mme Aminata Deen Touré, consultante, spécialiste de la transformation digitale

10- Directeur général adjoint de l’Innovation : Dr Mamadou Saidou Bah, enseignant chercheur, matricule : 311962R, Université Gamal Nasser de Conalry

11- Directeur général du Bureau de Stratégie et de Développement : Dr Mamoudou Mataga, enseignant chercheur, matricule 310566L, université Général Lansana Conté de Sonfonia

12- Directeur général adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement : M. Mohamed Traoré, enseignant chercheur, matricule : 312012A, université Général Lansana Conté de Sonfonia.

