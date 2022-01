Plusieurs hauts cadres limogés pour « des faits de détournement de deniers publics » (décret)

Dans un décret publié dans la soirée de ce lundi 24 janvier 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a limogé plusieurs hauts cadres « de leurs fonctions respectives soit de détournement de derniers publics et usage de faux en écrire publique ou de détournement de derniers publics et complicité pendants par devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) ». Ce sont :

1- Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et Promotion de la Bonne Gouvernance : M. Sékou Mohamed Sylla, Directeur général

2- Fonds d’Appui à la Promotion du Gaz Butane : M. Moussa Diallo, Directeur général

3- Office National de la Promotion de l’Artisanat : M. Kaba Diakité, Directeur général

4- Administration et Contrôle des Grands Projets : M. Famoudou Kourouma, Administrateur général

5- Agence Guinéenne pour le Financement du Logement : M. Cheick Souaré, Directeur général

6- Projet d’Interconnexion Electrique : M. Mamadi Kakoro : Directeur général

7- Bureau Guinéen du Droit d’Auteur : M. Abass Bangoura, Directeur général

8- Fonds National de l’Urbanisme et de l’Habitat : M. Aboubacar Sidiki Dounoh : Directeur général

9- Agence Nationale de Promotion Rurale et du Conseil Agricole : M. Aly Condé, Directeur général

Mediaguinee