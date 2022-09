Plusieurs hauts cadres nommés au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (décret)

Dans un décret diffusé dans la soirée de ce mardi 20 septembre 2022, le président de la transition guinéenne, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres au département en charge de l’Agriculture et de l’Elevage. Ce sont :

1-Conseiller principal : M. Jean Luc Fabert, précédemment Directeur général du bureau de stratégie et de développement (BSD)

2- Conseiller économique : M. Abdourahmane Sow, précédement consultant en Finance

3- Directeur général du bureau de stratégie et de développement (BSD) : M. Pierre Kamano, précédemment Assistant Exécutif du commissaire de la CEDEAO en charge de l’Agriculture, Environnement et des Recherches en Eau

4- Directrice nationale adjointe du service de coordination et de suivi des programmes et projets : Mme Fatoumata M’bemba Camara, précédemment chargée d’Etudes au service de coordination et de suivi des programmes et projets

5- Directeur général du Centre de Formation et de l’Elevage de Labé : M. Mamadou Saidou Diallo, précédemment Expert en management et ressources humaines et consultant projets

Mediaguinee