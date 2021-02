Pluviométrie: Kindia a enregistré jeudi 1,2 mm d’eau (service Météo)

Dans la nuit de jeudi à vendredi 19 février 2021, il a plu dans la commune urbaine de Kindia. La station météo de la ville a donné ce vendredi matin la quantité de pluie enregistrée, selon elle, c’est 1, 2 mm d’eau.

Comme chaque année, on enregistre les premières pluies appelées autrement les pluies de ‘’contre-saison’’. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une forte pluie s’est abattue sur la cité des agrumes aux environs de 21 heures. Interrogé ce matin, le chef de la station météo de Kindia parle d’1, 2 millimètres d’eau recceuillie.

“ Au niveau de la station de Kindia, nous avons enregistré 1, 2 millimètres. Cependant, au cours de la même nuit, il nous a été signalé qu’il a plu en ville plus que dans nos localités. Cette différence-là c’est peut-être dû à un micro climat. Ce matin, notre directeur national nous a appelés pour nous demander des rapports relatifs à la quantité de pluie, parce que eux, les appareils installés ont indiqué qu’il a plu 17 millimètres d’eau tombée. Donc c’est nettement supérieur à la quantité que nous nous avons enregistré.”, dit Ibrahima Sory Bah.

La station météorologique de Kindia n’a que trois employés. Le chef de cette station dit avoir besoin des travailleurs qualifiés. “Notre station a été bien rénovée mais si vous prenez en général, les stations météorologiques du pays sont en manque de personnels. Le personnel météo est vieillissant, de plus en plus rare. Les cas de décès se multiplient, les météorologues meurent comme des mouches et ce sont les plus expérimentés qui partent. Nous avons besoin d’une jeunesse qualifiée. Et, sur l’ensemble du pays, c’est moins de 500, le personnel. Par exemple, la station de Kindia ici, nous sommes que 3. Donc, c’est un surcroît de travail, c’est un sacrifice que nous faisons. Cependant, le besoin se fait ressentir.”, ajoute-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant à Kindia

+224 623 08 09 10