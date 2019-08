PMU-Guinée désormais sous tutelle : la LONAGUI en fête !!!

La direction générale de la loterie nationale de Guinée (LONAGUI) a organisé ce samedi un carnaval géant à Conakry pour saluer la mise sous tutelle de la société des paris hippiques PMU-Guinée.

Au cours de ce carnaval qui a connu la prestation des artistes, la directrice générale de la LONAGUI, Aminata Sylla a mis l’occasion à profit pour expliquer et rassurer les parieurs des motivations de sa direction.

Dans son allocution, la directrice générale de la LONAGUI, Aminata Sylla, a confié : » Aujourd’hui est un jour, car, il est marqué par un nouveau départ dans la stratégie d’organisation, de régulation et d’exploitation des jeux de loterie pronostics et assimilés en République de Guinée ».

En effet, a-t-elle poursuivi, au terme de la concession de la société WINIYA, les paris sur les courses hippiques (PMU) continueront avec la LONAGUI à partir du lundi 05 Août 2019« .

Ainsi, vous comprendrez qu’il s’agit d’un tournant décisif pour la LONAGUI, a-t-elle affirmé, qui détient le monopole exclusif sur le patrimoine des jeux dans notre pays. C’est une prise de responsabilité face à la complexité des jeux et de tout ce que cela comporte comme défis à relever. Nous devons ensemble relever ces défis, et c’est la raison pour laquelle, nous invitons les aimables parieurs à se rendre nombreux comme d’habitude dans les points de vente et kiosques qui sont désormais sous la tutelle de la LONAGUI afin de tenter leur chance. Nous sommes sûrs qu’ils gagneront avec l’élévation du taux de redistribution de la part des parieurs comme cela se passe dans les pays voisins où les jeux de PMU ne sont exploités que par les sociétés nationales de loterie comme la LONAGUI ».

Par ailleurs, de mentionner : « nous rassurons tous les souscripteurs que les dispositions techniques, administratives et logistiques sont déjà prises à Conakry tout comme à l’intérieur du pays, pour un bon déroulement du lancement de l’exploitation du PMU par la LONAGUI. Il s’agit entre autres : des programmes de courses, pronostics, installation des kiosques et autres lieux de vente, résultats et images des courses avec PMU-France. En outre, nous précisions que la programmation actuelle (jours, horaires et différents formats) est maintenue, nous garantissons que nous resterons fidèles à notre formule : les arrivées et les différents rapports de gains seront publiés dans les délais et donc dans la plus grande transparence« .

Elisa Camara

