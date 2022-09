POESAM 2022 : Orange Guinée dévoile les trois lauréats

La société de téléphonie mobile Orange Guinée a procédé ce vendredi 30 septembre, à la remise du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique et Moyen Orient (POESAM).

Ce prix, récompense les trois meilleurs projets innovants de start-up ayant un impact social et environnemental en lien avec le numérique.



L’initiative consiste selon le directeur général de Orange Guinée, de lutter contre le chômage des jeunes à travers la création d’entreprise et surtout d’accompagner l’État guinéen afin d’assister la jeunesse dans sa formation.

Ousmane Boly Traoré, le DG de Orange Guinée



« L’objectif, c’est pour accompagner les jeunes dans leurs formations, dans leurs capacités à pouvoir créer des entreprises et les faire vivre. Recruter des guinéens pour pouvoir travailler dans ces entreprises que d’autres jeunes guinéens ont pu créer. C’est pourquoi nous mettons les moyens qu’il faut pour accompagner les autorités de la république afin de pouvoir assister la jeunesse guinéenne dans la formation, dans l’innovation, dans la création d’entreprise. Bref, dans l’entreprenariat. Sans entreprise on peut pas recruter et si on recrute pas, vous êtes pas sans savoir que le niveau de chômage est assez important dans notre sous région et ça touche particulièrement la jeunesse. C’est pour nous le moyen de Contribuer à la lutte contre le chômage de nos jeunes. Et la meilleure manière de lutter contre le chômage, c’est offrir des outils de formation à ces jeunes pour compléter les efforts que le gouvernement est entrain de faire pour pouvoir assister ces jeunes », a déclaré Ousmane Boly Traoré, le directeur général de Orange Guinée.

Trois projets parmi les dix (10) sélectionnés au niveau national ont été récompensé par Orange Guinée. Il s’agit :

1-Guifirst Tech ou entreprise future : 60 000 000 Gnf

2-Viohelp : 40 000 000 Gnf

3-Billetfacile : 20 000 000 Gnf

Vainqueur de la septième (7ème) édition locale du Prix Orange de l’entrepreneur Social Afrique et Moyen Orient, Guifirst Tech est un projet agricole utilisant de techniques modernes.

Moussa Camara, vainqueur du POESAM 2022



« Ce système permet de faire pousser des plantes plus rapidement et avec un bon rendement. Sur une petite surface agricole exploitable, on a plus de 4 à 5 fois de rendement agricole normale que lorsqu’on le fait en terre. Avec les produits maraîchers, on se rend compte que c’est un investissement très rentable parce que sur une surface de 200 m², on bénéficie d’une valeur nette de 200 millions de francs guinéens avec un investissement de départ de 50 millions. Donc, pour nous, c’est une aubaine. C’est praticable sur le terrain. J’ai mon prototype déjà conçu. J’ai expérimenté et j’ai réussi à faire pousser des plantes et ça marche très bien », a expliqué Moussa Camara, étudiant à l’Université Koffi Annan de Guinée, initiateur du projet.

Le chef de division responsabilité sociale d’entreprise soutient que Orange Guinée va accompagner les trois lauréats à travers : « Orange Digital Center qui est opérationnel. C’est un centre technologique d’innovation qui a plusieurs entités en son sein. On a ce qu’on appelle l’école du code. C’est là ou apprend le codage. Le deuxième volet est le Fab Lab qui va permettre aux jeunes de faire des prototypages de leurs inventions. La troisième partie est Orange Fab qui est l’accélérateur. Dans le cadre par exemple de ces prix, ça va être plutôt des accélérateurs parce que ce sont des projets déjà opérationnels. Ils vont être mis en relation avec Orange Fab qui va les permettre d’accélérer leurs projets, trouver des partenaires sociaux et financiers afin que leurs projets soient des projets concrets », a annoncé Alseny Diallo avant de préciser que les autres projets ayant concouru vont aussi bénéficier d’un accompagnement.

Il souligne que les trois projets récompensés par Orange Guinée vont participer à un concours au niveau international du Prix Orange de l’entrepreneur Social Afrique et Moyen Orient.

